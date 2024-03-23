Владимир Путин заслушал доклады о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле»
Президент получил доклады о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» от директора ФСБ Александра Бортникова, министра внутренних дел Владимира Колокольцева, председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и директора Росгвардии Виктора Золотова.
Также Владимир Путин заслушал доклады заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, главы МЧС Александра Куренкова, министра здравоохранения Михаила Мурашко и губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Напомним, для завершения тушения пожара в «Крокус Сити Холле» пожарным потребуется два часа. Также в ГУ МЧС отметили, что после ликвидации пожара в здании начнется разбор завалов в зрительном зале.
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