Новости общества

10:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Владимир Путин заслушал доклады о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле»

09:06, 23.03.2024

Президент получил доклады о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» от директора ФСБ Александра Бортникова, министра внутренних дел Владимира Колокольцева, председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и директора Росгвардии Виктора Золотова.

Также Владимир Путин заслушал доклады заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, главы МЧС Александра Куренкова, министра здравоохранения Михаила Мурашко и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Напомним, для завершения тушения пожара в «Крокус Сити Холле» пожарным потребуется два часа. Также в ГУ МЧС отметили, что после ликвидации пожара в здании начнется разбор завалов в зрительном зале.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин
Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также