Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,28% голосов

ЦИК обработал 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Владимир Путин лидирует с результатом 87,28%. Следом идут Николай Харитонов от КПРФ с 4,31% голосов, Владислав Даванков от партии «Новые люди» с 3,85% и Леонид Слуцкий от ЛДПР с 3,20%.

Напомним, вечером третьего дня голосования на выборах президента России явка в Татарстане составила 81,47%. В организации голосования было задействовано свыше 21 тысячи членов избирательных комиссий.

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Разиль Самигуллин