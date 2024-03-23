Глава ФСБ сообщил Путину о задержании 11 человек, включая всех 4 террористов, причастных к теракту в «Крокусе»

Глава ФСБ сообщил Путину о задержании 11 человек, включая всех 4 террористов, причастных к теракту в «Крокусе». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Также подозреваемые из числа совершивших теракт в «Крокусе» были задержаны недалеко от границы с Украиной. Об этом издание сообщило со ссылкой на СК.

Напомним следователи, криминалисты и эксперты СК России совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ продолжают работу на месте происшествия. Осматриваются тела погибших. По предварительным данным, в результате теракта погибло более 60 человек, количество жертв может увеличиться.

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Разиль Самигуллин