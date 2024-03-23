Мемориалы жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» появляются по всему Татарстану

Фото: Максим Платонов

Мемориалы жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» появляются по всему Татарстану. В Набережных Челнах мемориал организовали около здания мэрии, в Менделеевске стихийный мемориал появился рядом с памятником «Неизвестному солдату» перед кинотеатром «Юность».

Жители Зеленодольска возлагают цветы у стелы в Мирном. В столице республики стихийный мемориал был создан на центральной улице Баумана возле часов.

Ранее глава ФСБ сообщил Путину о задержании 11 человек, включая всех 4 террористов, причастных к теракту в «Крокусе». Также подозреваемые из числа совершивших теракт в «Крокусе» были задержаны недалеко от границы с Украиной.

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Разиль Самигуллин