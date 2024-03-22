Новости общества

00:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в Московской области

22:06, 22.03.2024

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту происшествия в концертном зале «Крокус Сити Холл» по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (террористический акт).

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России.

Ранее в «Крокус сити холле» в Москве произошла стрельба. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин
Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также