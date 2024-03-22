Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в Московской области
Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту происшествия в концертном зале «Крокус Сити Холл» по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (террористический акт).
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России.
Ранее в «Крокус сити холле» в Москве произошла стрельба. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые.
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