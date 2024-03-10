День в истории 10 марта: 135 лет патенту на АТС, скончался Афанасий Щапов, «Крутой спуск»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 10 марта 2024 года
10 марта у Казанского кремля пройдет первый фестиваль по горнолыжному спорту «Крутой спуск», который закроет зимний сезон. Сегодня отмечаются День архивов и День работников геодезии и картографии. Год назад глава Минстроя России Ирек Файзуллин анонсировал строительство девятиэтажных жилых деревянных домов в России, четыре года назад Госдума поддержала поправку депутата «Единой России» Валентины Терешковой об изъятии ограничения на число президентских сроков, пять лет назад в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 компании Ethiopian Airlines, повлекший временный запрет полетов этих лайнеров, 135 лет назад американец Элмон Строуджер запатентовал первую автоматическую телефонную станцию. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- В Казани пройдет первый фестиваль по горнолыжному спорту «Крутой спуск». Мероприятие состоится на спуске у Казанского кремля и станет закрытием зимнего сезона. В фестивале примут участие около 200 сноубордистов и лыжников.
Кто родился: Флера Сулейманова и Рафаиль Гильманов
- 1415 — великий князь Московский в 1425—1462 годах Василий II Московский (Темный, скончался 27 марта 1462 года). Известен тем, что по его приказу был избран русский епископ Иона. Это повлекло за собой провозглашение независимости русской церкви от константинопольского патриарха и укрепляло международное положение Руси.
- 1845 — российский император в 1881—1894 годах Александр III Романов (скончался 1 ноября 1894 года). Получил прозвище Миротворец за то, что в годы его правления Россия не вела ни одной войны.
- 1908 — российский конструктор, создатель танков КВ-1 и ИС Жозеф Котин (скончался 21 октября 1979 года).
- 1919 — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Александр Кулясов (скончался 25 июня 1944 года). Он отличился во время освобождения Гомельской области Белорусской ССР — его батальон прорвал немецкую оборону в районе деревень Озераны и Большая Крушиновка Рогачевского района и успешно захватил вражеский опорный пункт. В честь Кулясова в Чистополе названа улица и установлена стела.
- 1926 — советский и российский композитор народный артист РФ Александр Зацепин. Написал музыку к фильмам «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Двенадцать стульев», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию».
- 1939 — татарская певица, народная артистка Татарстана Флера Сулейманова (скончалась 14 сентября 2023 года). Самая известная песня Сулеймановой — «Әниемә» («Маме»), переведенная с казахского, ее написали поэт Гафу Каербеков и композитор Шамши Калдаяков.
- 1959 — секретарь Совета безопасности РТ Рафаиль Гильманов.
- 1986 — президент ГК «Кан Авто» Александр Колесов.
Кто скончался: Михаил Булгаков и Равиль Фахрутдинов
- 1876 — специалист по истории русской церкви и народного самоуправления, один из основоположников идеологии народничества, профессор Афанасий Щапов (родился 17 октября 1831 года). Учился и преподавала в Казани. В честь него в столице Татарстана названа улица.
- 1940 — русский писатель Михаил Булгаков (родился 15 мая 1891 года). Среди известных произведений — «Роковые яйца», «Собачье сердце», а также роман «Мастер и Маргарита».
- 1985 — глава СССР в 1984—1985 годах Константин Черненков (родился 24 сентября 1911 года). Он стал последним, кого похоронили у Кремлевской стены.
- 2001 — автор, режиссер и ведущий телепередачи «Что? Где? Когда?» Владимир Ворошилов (родился 18 декабря 1930 года).
- 2014 — татарский историк и археолог Равиль Фахрутдинов (родился 14 марта 1937 года). Основатель и главный редактор журнала «Татарская археология». По его инициативе был основан Иске-Казанский государственный историко-культурный и природный музей-заповедник.
- 2018 — французский модельер, основатель модного дома Givenchy. Юбер де Живанши (родился 21 февраля 1927 года).
Праздники: День архивов и День работников картографии
- День архивов. Неофициальный профессиональный праздник работников архивов, учрежденный решением коллегии Федеральной архивной службы РФ 5 марта 2003 года. Его дата связана с тем, что 10 марта 1720 года Петр I подписал первый в России государственный акт — «Генеральный регламент или Устав».
- День работников геодезии и картографии. Отмечается каждое второе воскресенье марта. Праздник установлен указом президента России от 11 ноября 2000 года.
События в истории: запрет рабства в Китае, взрыв на Минском радиозаводе, давка за жвачку
- 1535 — испанские мореплаватели открыли в Тихом океане Галапагосские острова.
- 1710 — вышел первый печатный учебник по географии на русском языке под названием «География или краткое земного мира описание». Предположительно он был переведен с голландского языка.
- 1791 — запатентован копёр для забивания свай.
- 1889 — американец Элмон Строуджер запатентовал первую автоматическую телефонную станцию.
- 1905 — в Лондоне был основан футбольный клуб «Челси». Ее владельцем до 2022 года являлся российский бизнесмен Роман Абрамович — при нем команда, в том числе, завоевывала два трофея Лиги чемпионов.
- 1910 — в Китае запретили рабство.
- 1959 — на шельфовом леднике на Берегу принцессы Астрид была открыта научная станция «Лазарев», названная в честь одного из открывателей Антарктиды Михаила Лазарева. Ее закрыли через два года.
- 1972 — на Минском радиозаводе произошел взрыв, в результате которого погибли более 100 человек. ЧП стало самым масштабным на территории Белорусской ССР после Великой Отечественной войны.
- 1975 — во Дворце спорта «Сокольники» в Москве после завершения товарищеского матча между юниорской сборной СССР и канадской юниорской командой Barrie Co-op произошла давка. Погиб 21 человек. Причиной давки стала жвачка, которую канадские хоккеисты разбрасывали чуть ли не вовремя игры. Подробнее о трагедии — в материале «Реального времени».
- 2006 — в Москве начался чемпионат мира по легкой атлетике в помещении.
- 2016 — Татарстан и ОАК договорились возобновить прерванное 22 года назад производство Ту-160. Экономический эффект оценивался в 50 млрд рублей.
- 2019 — в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 компании Ethiopian Airlines. В результате погибли 157 человек, в том числе трое россиян. После катастрофы приостановили эксплуатацию своих Boeing 737 MAX 8, а воздушное пространство для этого типа самолета закрыли страны Евросоюза, а также Австралия, США, Россия и другие.
- 2020 — Госдума приняла в основном, втором чтении законопроект о поправке к Конституции. В документ включены положения об ограничении числа президентских сроков, расширении полномочий парламента, закреплении социальных гарантий, приоритете основного закона над международными соглашениями, а также о русском языке как языке государствообразующего народа и упоминание Бога. Также нижняя палата парламента поддержала поправку депутата «Единой России» Валентины Терешковой об изъятии ограничения на число президентских сроков — после ее утверждения на голосовании были обнулены президентские сроки Владимира Путина.
- 2021 — президент России подписал указ, согласно которому размер выплаты на детей будет зависеть от доходов семьи и будет составлять 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума.
- 2021 — Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter для того, чтобы принудить компанию соблюдать российское законодательство и защитить граждан России от «влияния противоправного контента».
- 2022 — в Венгрии президентом страны впервые стала женщина. Каталин Новак, ранее занимавшая пост министра по делам семьи, молодежи и международных отношений, получила большинство голосов в Национальном собрании.
- 2023 — глава Минстроя России Ирек Файзуллин анонсировал строительство девятиэтажных жилых деревянных домов в России.
- 2023 — депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок. Он стал первым в истории Китая председателем, избранным на третий срок.
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