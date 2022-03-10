Президентом Венгрии впервые избрана женщина
Президентом Венгрии впервые избрана женщина. Страну возглавила Каталин Новак, которая до этого занимала пост министра по делам семьи, молодежи и международных отношений.
Нового президента Венгрии избрал парламент страны — Национальное собрание. За Новак проголосовали 137 из 199 депутатов, пишет «РИА Новости».
Новак будет занимать пост президента Венгрии пять лет. До этого главой государства был Янош Адер. Он избирался на этот пост дважды начиная с 2012 года.
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