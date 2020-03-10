Госдума приняла в основном чтении поправки в Конституцию — в их числе упоминание Бога и государствообразующего народа

Госдума приняла в основном — втором чтений законопроект о поправке к Конституции.

В документе включены положения об ограничении числа президентских сроков, расширении полномочий парламента, закреплении социальных гарантий, приоритете основного закона над международными соглашениями, а также о русском языке как языке государствообразующего народа и упоминание Бога.

Законопроект предусматривает и особый порядок вступления этих положений в силу.

Отметим, что первая часть законопроекта включает в себя поправки в главы с третьей по восьмую Основного документа страны. Первая, вторая и девятая главы основного закона остаются без изменений, как и преамбула, передает ТАСС.

За данное решение проголосовали 382 депутата, против не выступил никто, 44 воздержались.

Поправки в Основной документ страны, предусматривающие упоминание Бога и русский народ как государствообразующий, предложены президентом РФ Владимиром Путиным.

Татарстанские общественники и духовенство неоднократно обращалось с просьбой не принимать «русскую поправку» в Конституцию.