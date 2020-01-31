«Сокольники»-1975: как и почему погибли два десятка человек?

Виноваты халатность, дефицитная жвачка и несуществующая команда

24 января в Москве начался демонтаж ледового дворца спорта «Сокольники». Без малого 45 лет назад на этой арене состоялся матч между юниорской командой из Канады и юниорской сборной СССР, после которого в давке погиб 21 человек (13 из них — несовершеннолетние) и еще 25 человек получили увечья. «Реальное время» раскрывает последнюю тайну этой трагедии.

Как это было



Во времена СССР было два страшных эпизода, связанных с давкой на спортивных объектах. Один из них — это достаточно широко освещавшийся в прессе случай в «Лужниках»: 20 октября 1982 года после матча Кубка УЕФА между «Спартаком» и голландским «Хаарлемом» в давке погибли 66 человек. Косвенным образом она была вызвана голом на последних минутах, забитым спартаковцем Сергеем Швецовым.

Но семью годами ранее произошла не менее страшная трагедия, также в Москве, также в давке, только во дворце спорта «Сокольники» после хоккейного матча между юниорскими сборной СССР и канадской командой «Бэрри Кап» (так указано ее название в статье «Википедии»). Спонсором поездки канадцев был мировой лидер по производству жевательной резинки Wrigley.

Всего планировалось проведение пяти матчей: по две игры с юношеской сборной СССР и с московским «Спартаком» и одна с — «Крыльями Советов». В итоге канадцы сыграли со «Спартаком» — 5:5 (5 марта), юниорами СССР — 1:5 (8 марта) и 3:3 (10 марта), ЦСКА — 1:8 (12 марта). По условиям контракта с Wrigley, канадские игроки получили по 15-килограммовой коробке жевательной резинки этой фирмы, которую должны были бесплатно раздавать.

Канадцы просто разбрасывали жвачку по трибунам в первых двух матчах, и об этом быстро стало известно по «сарафанному радио». В итоге 10 марта на хоккей подтянулись московские школьники, благо детские билеты по 10 копеек (взрослые стоили в 6 раз дороже) позволяли и зрелище посмотреть, и дефицитом разжиться. Как вспоминал один из очевидцев трагедии: «Народ хлынул туда, где стоял автобус с игроками гостей, их родителями, канадскими болельщиками. По трибунам пронесся слух, что там раздают жевательную резинку. Когда люди узнали о раздаче жвачки, они побежали на ту часть балкона. Вроде бы снизу от автобуса жвачку кидали на балкон. Наверное, что-то не долетало и падало на землю. Все решили побежать за ней по лестнице, не зная, что юго-восточный выход закрыт. Там была так называемая накопительная площадка. Очевидно, там все и началось. Кто-то споткнулся, упал — и… Навалились друг на друга, образовалась куча-мала».

Александр Кожевников: «Игра закончилась, и кто-то приказал выключить свет. А зрителей выпускали через один выход. На узкой лестнице паника, давка. Тех, кто падал, просто затоптали». Фото newizv.ru

Участник тех матчей, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, комментировал трагедию по-своему: «Играли мы в «Сокольниках», были там и канадские болельщики — родители хоккеистов, кто-то из посольства. Смеха ради швыряли на трибуны жвачку — и фотографировали, как толпа за нее бьется. В Союзе ни черта же не было. Игра закончилась, и кто-то приказал выключить свет. А зрителей выпускали через один выход. На узкой лестнице паника, давка. Тех, кто падал, просто затоптали».

Никакого «Бэрри Кап» в природе не существовало

В итоге 21 погибший, 25 увечных. Как ни странно, но об этой трагедии на Западе не писали и не говорили, более того, даже сейчас там существуют лишь переводные материалы из российских источников. У нас же было большое количество материалов в уже постсоветской прессе, упоминание о давке есть даже в книге Федора Раззакова «КГБ играет в хоккей». Более того, именно с этой трагедией связывают тот факт, что в СССР было крайне быстро развернуто производство собственной жвачки, вначале на таллинской фабрике «Калев», затем в Ереване. Якобы члены политбюро КПСС, опасаясь, что во время Олимпиады-1980 наши детишки могут стать легкой добычей для иностранцев, решили покончить с этим дефицитом.

Многие советские хоккеисты, ставшие невольными соучастниками этого трагического матча, сделали отличные карьеры: Тыжных, Макаров, Стариков («Трактор»), Герасимов, Фетисов (ЦСКА), Зубков («Спартак»), упомянутый Кожевников…

И здесь возникает вопрос: а что стало с канадцами? И ответ на него обескураживает: никакой канадской команды «Бэрри Кап», скорее всего, не существовало. Точнее, была группа лиц, собранная не для проведения хоккейных матчей, а как раз для «продвижения» жвачки, поскольку маркетологи Wrigley планировали зайти на советский рынок раньше, чем конкуренты. Вот и собрали в Канаде пацанов, играющих в хоккей, а сделать это легче легкого, и гоу!

Желающие могут сами убедиться в том, что «Бэрри Кап» — команда-фантом, поскольку юниорский хоккей в Канаде очень хорошо структурирован. С 1975 года существует организация KHL (!), структурными подразделениями которой являются три юниорские лиги — Вестерн, Квебек и Онтарио. К последней географически и относится городок Бэрри. Там есть юниорская команда «Бэрри Колтс», в которой прямо сейчас числится экс-«барс» Андрей Свечников, уже выступающий в НХЛ, а ранее играли, среди прочих, наши Александр Бурмистров и Иван Телегин. Но «Колтс» возродился только в 1980 году и к призрачному «Кап» не имеет никакого отношения.

Еженедельник «Футбол-Хоккей» разместил лаконичную информацию о первой в истории серии встреч канадских и советских юниоров, сопроводив ее игровым фото. О ЧП в «Сокольниках» там не было ни слова. Фото championat.com

Каким образом команда оказалась в СССР?

Очень просто: это середина 1970-х, время, когда Канада и СССР наладили самое тесное партнерство и сотрудничество на всех уровнях хоккея. Причиной тому было, как ни странно, канадское самомнение. Канадцы стали участниками яркого бойкота как орудия давления на мировое спортивное сообщество. Поводом для него послужил (сейчас в это трудно поверить) конфликт между ответственными лицами Канады с одной стороны и Англии и США с другой. Канада забронировала для себя проведение взрослого чемпионата мира по хоккею 1969 года с условием, что в ЧМ примут участие хоккеисты НХЛ. Руководство ЛИХГ (тогдашнее название ИИХФ, Международной федерации хоккея) готово было пойти навстречу родоначальникам хоккея. Однако в 1969 году президентом ЛИХГ стал англичанин Джон Ахерн, который был категорическим противником этой идеи, в чем нашел поддержку у тогдашнего президента МОК Эйвери Брендеджа из США. И только с уходом с поста Ахерна и смерти Брендеджа, случившимися с ними в один и тот же 1975 год, позиция ЛИХГ и МОК поменялась. Канада вернулась в международный хоккей, начиная с чемпионата мира 1977 года в Вене.

Этот момент можно было бы обойти вниманием, если бы не один факт. На официальной странице ИИХФ есть собственное, «отредактированное» объяснение бойкота Олимпиады 1972 года «кленовыми листьями»: «Канада бойкотировала турнир, протестуя против несправедливых международных правил, позволявших СССР комплектовать состав из профессионалов, при этом запрещая это делать канадцам, которые были вынуждены использовать студентов». Подчеркнем, это не блогер, не журналист, не какое бы то ни было неофициальное лицо. Это официальный сайт Международной федерации хоккея — который, однако, врет как сивый мерин.

Вот состав сборной Канады на Олимпиаде-1968: Терри О’Майли (27 лет), Маршалл Джонстон, Раймонд Кадье, Барри Маккензи (по 26 лет), Кен Бродерик, Рожер Бурбонне (по 25 лет) и так далее. Все они были игроками местных лиг, в большинстве своем Лиги Онтарио, но студентов в той команде не было ни одного. Скорее будущие профи — тот же Джонстон сразу после Олимпиады подписал контракт с «Миннесотой». Впрочем, и в сборной США тех лет студентов было маловато, и этот факт не подвигал звездно-полосатых задуматься о бойкоте.

Итак, Канада посчитала, что без нее международный хоккей обеднеет, и просчиталась, загнав себя в «полосу отчуждения». В НХЛ назревал кризис, поскольку чемпионат из минимального количества команд (The Original Six — «Оригинальная шестерка») уже начал приедаться болельщикам. А контракты хоккеистов были настолько скромны, что даже Фил Эспозито вынужден был подрабатывать в сталелитейном цеху, а будущая звезда Кен Драйден не спешил в НХЛ, предпочитая работу клерка в юридической конторе. Конкуренты из ВХА, Всемирной хоккейной ассоциации решили отжать хоккейный бизнес, и в легкую заключили контракты со звездами НХЛ, завалив их деньгами (контракт Бобби Халла в 1 миллион долларов был рекордным для того времени).

Поддержка пришла оттуда, откуда не ждали: из СССР. Суперсерия 1972 года, как и последующие суперсерии между сборными и клубами НХЛ, ВХА и Советского Союза, помогли канадцам скрасить отсутствие международного хоккея в период с 1969 по 1976 годы.

Суперсерия 1972 года, как и последующие суперсерии между сборными и клубами НХЛ, ВХА и Советского Союза, помогли канадцам скрасить отсутствие международного хоккея в период с 1969 по 1976 годы. Фото 7x7-journal.ru

Между тем первое турне советских хоккеистов в Канаде состоялось еще в 1957 году. В своей книге Анатолий Тарасов вспоминал, что «кленовые листья» не спешили радоваться нашему визиту, считая, что «такие встречи ничего канадскому хоккею не дадут — Советы слишком слабы». Но период, названный в нашей истории оттепелью, позволил сборной СССР полететь через океан. Как обычно, под флагом сборной Москвы. Почему? Да потому что сборная Советского Союза не имела права проигрывать, а потому наши спортивные чиновники зачастую и в футболе, и в хоккее прятали ее под этой странной вывеской. К примеру, разгром в 1948 году от пражского ЛТЦ — 1:10 воспринимался как-то спокойнее, когда речь шла о «сборной Москвы». Хотя в составе «москвичей» были пять хоккеистов из ленинградского «Динамо» и двое из «Динамо» рижского. Как и разгром в стартовом матче канадского турне от «Уитби Данлоп» — 2:7, хотя поначалу мы вели со счетом 2:0.

В дальнейшем страны стали обмениваться обоюдными визитами, и уже в СССР побывали «Келоуна Пекерз» в 1959 году, «Трейл Смоук Итерс» в 1961-м, «Виндзор Бульдогс» в 1963-м, «Шербрук Биверс» в 1966-м. С 1967 по 1969 год сборная Канады была постоянным участником международного турнира «Приз «Известий».

Затем было некое затишье, и после Суперсерии-1972 страны вышли на новый виток взаимоотношений. Начали ездить друг к другу уже юниорскими командами. Первыми, как водится, поехали за океан наши. Это была юниорская команда ЦСКА 1957—1958 годов рождения, откуда вышел Вячеслав Фетисов. Наши легко справились с соперниками: 21:1, 11:1, 16:6 в пользу армейцев, которые перестали быть учениками и уже превращались в учителей. Через месяц один из тех соперников «Верден Мэйпл Лифс» (QMJHL, юниорская лига Квебека) прилетел с ответным визитом и уступил в обоих матчах — 4:14 и 2:9. Затем проиграли юниорам СКА из Ленинграда, рижскому «Динамо» и сверстникам из юниорской сборной СССР.

Кстати, последний матч с юниорами СССР (наши выиграли — 9:4) запомнился грандиозной дракой всех игроков, включая вратарей. И уже тогда канадские юниоры кидали на трибуны жвачки, снимая на фото, как советские люди борются за эту ерунду. Но эти инциденты выглядят такой же ерундой по сравнению с тем, что случилось ровно через год.



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