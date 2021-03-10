Путин подписал указ о привязке выплат детям к доходам семьи
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер выплаты на детей будет зависеть от доходов семьи и будет составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Если среднедушевой доход семьи после получения выплаты 50% прожиточного минимума ребенка не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то ее повысят до 75%. Если же и этого недостаточно, чтобы среднедушевой доход семьи был выше прожиточного минимума, тогда выплата будет равняться полному прожиточному минимуму ребенка по региону.
Размер начислений будут пересчитывать каждый год, исходя из изменения величины прожиточного минимума для детей. Указ вступает в силу со дня его подписания. Выплаты будут начисляться таким образом с 1 января. Перерасчитывать их будут по заявлению, которое надо подать после 1 апреля 2021 года.
Ранее в отделении Пенсионного фонда России по Татарстану напомнили, что после 31 марта прием заявлений на единовременные декабрьские выплаты в размере 5 тыс. рублей на детей до 7 лет включительно прекратится. Те, кто еще не получил указанные средства, должны подать заявление до этого срока.ОбществоВластьЭкономика
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