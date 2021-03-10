Путин подписал указ о привязке выплат детям к доходам семьи

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер выплаты на детей будет зависеть от доходов семьи и будет составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Если среднедушевой доход семьи после получения выплаты 50% прожиточного минимума ребенка не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то ее повысят до 75%. Если же и этого недостаточно, чтобы среднедушевой доход семьи был выше прожиточного минимума, тогда выплата будет равняться полному прожиточному минимуму ребенка по региону.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Размер начислений будут пересчитывать каждый год, исходя из изменения величины прожиточного минимума для детей. Указ вступает в силу со дня его подписания. Выплаты будут начисляться таким образом с 1 января. Перерасчитывать их будут по заявлению, которое надо подать после 1 апреля 2021 года.

Ранее в отделении Пенсионного фонда России по Татарстану напомнили, что после 31 марта прием заявлений на единовременные декабрьские выплаты в размере 5 тыс. рублей на детей до 7 лет включительно прекратится. Те, кто еще не получил указанные средства, должны подать заявление до этого срока.