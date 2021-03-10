Все упало: «замедление» Twitter в России совпало с масштабным отключением государственных сайтов

Роскомнадзор замедлит работу Twitter

Роскомнадзор с 10 марта начал замедлять скорость работы Twitter. Отмечается, что это необходимо для того, чтобы принудить компанию соблюдать российское законодательство и защитить граждан России от «влияния противоправного контента». Об этом сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Замедление реализуют на 100% мобильных устройств и на 50% фиксированного трафика. Мера касается передачи фото- и видеоконтента без ограничений текстовых сообщений. Компания не выполнила требований по удалению постов, склоняющих несовершеннолетних к суицидам, содержащих детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств, с 2017 года. В ведомстве насчитывают более 3 тыс. подобных материалов в социальной сети. Twitter игнорировал все предупреждения РКН ранее.

Отмечается, что ограничение будет действовать до полного удаления незаконного контента.

Сообщается, что ведомство может самостоятельно ограничить скорость доступа к Twitter через оборудование, установленное на сетях операторов в рамках закона о суверенном интернете.

Роскомнадзор с 10 марта начал замедлять скорость работы Twitter, чтобы принудить компанию соблюдать российское законодательство, сообщил Вадим Субботин. Фото rkn.gov.ru

Комментируя решение РКН, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что компания Twitter должна выполнять требования российского законодательства. Претензии Роскомнадзора к соцсети, по словам представителя Кремля, обоснованы.

И что случилось после

При этом почти одновременно с заявлением Роскомнадзора об ограничении скорости доступа к Twitter появились перебои в работе других сайтов в России. В частности, заметили некачественную работу сервисов пользователи «Ростелекома» в крупных городах России. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов. Порядка 93% людей не могли подключиться к интернету. Кроме того, наблюдались проблемы в работе ресурсов Youtube, Google, Яндекса и МТС.

Также наблюдались перебои в работе госсайтов. Среди них ресурсы Государственной думы и Кремля, Роскомнадзора, правительства РФ, Министерства внутренних дел России, Следственного комитета РФ, Совета Федерации, Совета безопасности РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерства экономического развития, Министерства промышленности и торговли России, Генпрокуратуры РФ. Часть сайтов уже возобновила работу в нормальном режиме.

Также наблюдались перебои в работе госсайтов. Фото vesti.ru

Роскомнадзор отрицает свою причастность к сбоям в работе сайтов — замглавы РКН Вадим Субботин заявил, что между сбоями в работе сайтов органов власти и ведомств и решением Роскомнадзора замедлить работу Twitter связи нет. Но в ситуации пообещал разобраться.



При этом почти сразу появились и конспирологические версии происходящего: так, крупный политический телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» назвал происходящее кибератакой со стороны США. Однако официальная позиция Минцифры России сведения о хакерских атаках не отражает: в министерстве объясняют неполадки в работе государственных сайтов сбоями на маршрутизаторах, используемых в сети ПАО «Ростелеком». «Компания принимает необходимые меры по восстановлению работоспособности сети», — сказали в Минцифры РФ.

Алексей Нечаев