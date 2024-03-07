В Казани 10 марта пройдет фестиваль по горнолыжному спорту «Крутой спуск»

В воскресенье, 10 марта, в Казани состоится I фестиваль по горнолыжному спорту «Крутой спуск». Мероприятие пройдет на спуске у Казанского кремля и станет закрытием зимнего сезона.

В фестивале примут участие около 200 сноубордистов и лыжников. Для них будут подготовлены 100-метровые трассы с одним из лучших видов на город.

Организаторы ожидают 400 участников. Спуск пройдет от Кремлевской стены до пешеходной зоны площади Тысячелетия. Предусмотрен как спуск с трамплином для опытных спортсменов, так и любительский — спуск для всех желающих. Трассу будут готовить под руководством членов и тренеров спортивной сборной Татарстана по горным лыжам. Трамплин будет в высоту примерно 1,5 м и длиной пролета 5—6 метров.

Участники фестиваля смогут выбрать любой тематический костюм и удивить всех своей фантазией. Это могут быть персонажи кино, фэнтези, известные личности (но без оголения). За самые эффектные костюмы и яркие прыжки участники получат подарки от спонсоров мероприятия.



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