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Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков

16:16, 10.03.2020
Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков
Фото: kremlin.ru

Государственная дума на пленарном заседании поддержала поправку депутата «Единой России» Валентины Терешковой об изъятии ограничения на число президентских сроков.

Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая перед депутатами Госдумы, допустил поправку, согласно которой обнуляются его президентские сроки и он сможет снова участвовать в выборах. Он отметил, что если Конституционный суд сочтет это не противоречащим Конституции, то поправки могут быть одобрены на голосовании 22 апреля.

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