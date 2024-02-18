День в истории 18 февраля: первая воздушная почта, открытие Плутона, родился Николай Зинин

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 18 февраля 2024 года

Фото: коллаж realnoevremya.ru

18 февраля в рамках тренировочного сбора в Турции казанский «Рубин» сыграет против тульского «Арсенала». Сегодня отмечаются День батарейки и День органов внутренних дел на транспорте. Три года назад в Казани на общественные обсуждения впервые представили проект реновации части территории у речпорта, 94 года назад американский астроном Клайд Томбо открыл карликовую планету Плутон, 113 лет назад почту впервые доставили самолетом. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Повестка

В рамках тренировочного сбора в Турции казанский «Рубин» сыграет против тульского «Арсенала».

Чемпионат России по волейболу среди мужских команд — «Зенит-Казань» против «Кузбасса» из Кемерово.

Опера «Турандот» в рамках XLII Международного оперного фестиваля им. Ф.И. Шаляпина.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кто родился: Николай Зинин и Валерий Зорькин

1880 — русский ученый Николай Зинин (скончался 25 августа 1812 года). Основал в Казани первую школу русских химиков. В честь него названа улица в Казани.

1898 — итальянский конструктор, основатель компании Ferrari Энцо Феррари (скончался 14 августа 1988 года).

1906 — председатель Президиума Верховного Совета СССР в 1965—1977 годах Николай Подгорный (скончался 11 января 1983 года).

1934 — французский модельер Пако Рабан (скончался 3 февраля 2023 года). Основатель собственного дома высокой моды Paco Rabanne. Был первым, кто начал использовать в своих дефиле музыкальное сопровождение вместо традиционного зачитывания номеров нарядов, включая их описание.

1935 — советский и российский композитор, кинокомпозитор, народный артист РФ Геннадий Гладков (скончался 16 октября 2023 года). Написал музыку к мультфильмам «Бременские музыканты», «По следам бременских музыкантов», «Малыш и Карлсон», «Голубой щенок», «Как львенок и черепаха пели песню», «Ну, погоди!» и к фильмам «Джентльмены удачи», «Человек с бульвара Капуцинов», «12 стульев», «Обыкновенное чудо».

1943 — председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин.

1975 — президент Молдавии в 2016—2020 годах Игорь Додон. 2 ноября 2018-го он принял в Кишиневе Рустама Минниханова.

Кто скончался: Мартин Лютер и Роберт Оппенгеймер

1546 — немецкий богослов, основатель лютеранства Мартин Лютер (родился 10 ноября 1483 года).



1945 — советский военачальник, Герой Советского Союза Дмитрий Карбышев (родился 26 октября 1880 года). В честь него названа улица в Казани и установлен памятник.

1967 — американский физик Роберт Оппенгеймер (родился 22 апреля 2004 года). Создатель американской атомной бомбы, которая стала первой в мире.

2021 — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Андрей Мягков (родился 8 июля 1938 года).



2022 — советский и российский актер, народный артист России Борис Невзоров.

Праздники: День батарейки

День батарейки. Связан с днем рождения ученого и одного из основоположников учения об электричестве Алессандро Вольты — он родился 18 февраля 1745 года. Частью его экспериментов и открытий стала работа над первым в мире гальваническим элементом, прообразом современных батареек.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

День органов внутренних дел на транспорте. Установлен приказом министра внутренних дел от 8 февраля 2018 года. Дата выбрана в связи с тем, что 18 февраля 1919 года был подписан декрет ВЦИК «Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны».

День продовольственной и вещевой службы ВС России. 8 февраля 1700 года Петр I учредил специальную должность генерал-провианта, ответственного за заготовку и распределение хлебных запасов для нужд русской армии.

События в истории: закон о праздничных и памятных днях в Татарстане, признание документов ЛНР и ДНР

1762 — Петр III закрыл Тайную канцелярию и запретил применять при допросах пытки.

1911 — впервые почту доставили самолетом. Во время рейса в Индии из Аллахабада до Наини французский пилот Анри Пике перевез 6,5 тысячи писем и 250 специальных открыток на расстояние 13 км. Письма были погашены специальным штемпелем с надписью: «Первая воздушная почта. Объединенная национальная выставка. Аллахабад. 1911».

1930 — американский астроном Клайд Томбо открыл карликовую планету Плутон.



1986 — Борис Ельцин был избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС.



realnoevremya.ru/Михаил Козловский

1989 — в Татарском театре оперы и балета имени М. Джалиля наградили победителей первого конкурса молодых вокалистов имени Федора Шаляпина.

1992 — Верховный Совет Татарстана принял закон о праздничных и памятных днях в республике. Выходными днями стали День Республики Татарстан — 30 августа; День Конституции Республики Татарстан — 6 ноября; Ураза-байрам; Курбан-байрам. Документ был подписан на следующий день первым президентом республики Минтимером Шаймиевым.

2017 — в России официально признали документы, выданные гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



2019 — тогдашний премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил положение об обязательном присвоении категорий звездности гостиницам.

2021 — в Казани на общественные обсуждения впервые представили проект реновации части территории у речпорта площадью 71 га. На ней планируется образовать два микрорайона, где должны появиться пять жилых комплексов.

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2021 — в Казани неофициально открыли новое здание Советского райсуда на улице Патриса Лумумбы.



2022 — в Татарстане отменили необходимость предъявлять QR-коды с информацией о прививке против коронавируса или перенесенном COVID-19 в общественном транспорте, боулингах и компьютерных клубах Татарстана..