Району Казанского речпорта «нарисовали» медуниверситет, пять ЖК и торговый комплекс с отелями

Освоение территории возможно после работ по защите от затопления водами Куйбышевского водохранилища

В Казани на общественные обсуждения представили проект реновации части территории у речпорта площадью 71 га, о которой впервые заговорили в августе прошлого года. Сегодня мэрия города запустила дискуссию по поводу проекта на портале dispute.kzn.ru, продлится она до 25 марта.

Границы у территории следующие:

с севера — ул. Девятаева (магистральная улица общегородского значения регулируемого движения [2-го класса]);

с северо-запада и запада — ул. Портовая, территория речного порта, берег Куйбышевского водохранилища;

с юго-запада — территория Казанского грузового речного порта, берег Куйбышевского водохранилища;

с юга — территория по ул. Меховщиков;

с юго-востока — территория Ново-Татарского кладбища;

с востока — ул. Меховщиков.

По плану на этой территории хотят образовать два микрорайона площадью 55,2 и 8,6 га, которые, в свою очередь, будут частями планируемого жилого района. Здесь хотят разместить пять жилых комплексов с сопутствующими социальными объектами. При этом в северо-восточной части хотят сохранить существующие объекты, а в границах территории — жилые дома XIX века по адресам ул. Меховщиков, 2 и 78, которые являются объектами культурного наследия.

Расположение жилых комплексов обозначено как ЖК1 — ЖК-5

Под многоэтажную застройку на берегу Волги выделили 25,8 га. Общая площадь жилого фонда пяти ЖК составит 311,7 кв. м для 13,8 тыс. человек. Дома здесь будут иметь до 25 этажей. Парковки предусмотрены на поверхности и внутри домов для не менее чем 6 119 машин, в том числе для жителей — 4 тыс. Магистральные улицы районного и общегородского значения займут 7,2 га территории.

Само собой, появление такого большого количества жилых комплексов требует постройки детсадов. Всего их будет шесть — три построят отдельно, два будут встроенными и еще один реконструируют. В целом они смогут принять 1 040 детей.

В проект планировки включили строительство пяти детских садов на 825 мест, а также реконструкцию детского сада №190 с увеличением мест со 160 до 215. Также на территории появятся филиал Волжского государственного университета водного транспорта и медицинский университет (из документа неясно, пойдет ли речь о новом корпусе для КГМУ или ином учреждении).

Помимо этого, проектом предусматривается расположение спортобъекта, административно-торгового комплекса с отелями, многофункционального общественного комплекса, торгово-административного центра с продовольственными и непродовольственными товарами, семи отделений банков, аптек, двух парикмахерских.



«Освоение территорий под жилое строительство возможно после проведения работ по защите территории планируемого развития от затопления водами Куйбышевского водохранилища, а также снятия ограничений существующего гидротехнического сооружения «Волжская дамба». Освоение территорий возможно в случае соответствия градостроительного регламента территории планируемому освоению», — говорится в проекте.

Фото: vk.com/port_kazan

Развитие территории планируется в два этапа — первый будет реализован после утверждения проекта планировки, второй — после снятия ограничений, связанных с прохождением по территории развития железнодорожных путей. При этом строительство объектов социальной и транспортной инфраструктуры и объектов обслуживания не зависит от очередности строительства.

Монструозные планы малайзийцев отвергли

Концепцию комплексной реновации территории у речного порта представили в августе прошлого года. Исторически на площади 247 га у берега Волги размещались склады и хозяйственные постройки. И вот с 2015 года проект концепции развития территории на Портовой разрабатывали малайзийские компании APUDG и Straits Engineering, согласно ему южнее речного порта Казани, ниже по течению Волги, должен был появиться финансово-деловой центр «Казань-Сити».

Проект предусматривал намыв территории между двумя речными косами, и там малайзийцы предлагали построить 7 млн кв. метров коммерческой недвижимости.

По словам главного архитектора Казани Ильсияр Тухватуллиной, от этой идеи было решено отказаться, так как в результате ее реализации город получит еще один вымирающий по вечерам район.

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Согласно новым планам, около речпорта хотят возвести 1 млн квадратных метров жилья, две школы и детсады. Предполагается, что жилые здания будут «средней этажности в сочетании с высотными доминантами в ключевых градостроительных точках». Что касается коммерческой недвижимости, то ее общая площадь составит 250 тыс. кв. м. Например, там может появиться финансовый центр организации «Объединенные города и местные власти» (ОГМВ) при ООН. Вдоль берега Волги предполагается благоустроить современную набережную шириной 20 метров и протяженностью 9 км, а альтернативой намыву берега должен стать и пешеходный мост, который задуман для соединения двух оконечностей береговых кос.

Руководителем проекта комплексной реновации промзоны в районе Портовой назначена бывший главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.

Дарья Пинегина