Народный артист РФ Борис Невзоров скончался от коронавируса

Народный артист РФ Борис Невзоров скончался от коронавируса. Он ушел на 73-м году жизни.

18 февраля художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин сообщил, что все спектакли с участием актера пришлось отменить — Невзоров лежал в больнице под наблюдением врачей.

Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в станице Староминская Краснодарского края в семье партийного работника Георгия Иосифовича Невзорова.

В 1968 году поступил в Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, где проучился два курса. В 1975 году окончил Школу-студию МХАТ. С 1975 по 1982 годы состоял в труппе Московского Нового драматического театра. С 1984 по 1986 годы был актером Театра имени Моссовета, затем вернулся в Московский Новый драматический театр.

С 1989 по 1991 годы работал на ЦКДЮФ имени Горького. С 1993 по 2005 годы — актер Московского драматического театра имени К.С. Станиславского, с 2005 года был актером Малого театра.

Маргарита Головатенко