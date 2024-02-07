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День в истории 7 февраля: ТАССР стала Татарстаном, утвержден герб республики, гибель Айрата Хайруллина

07:00, 07.02.2024

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 7 февраля 2024 года

День в истории 7 февраля: ТАССР стала Татарстаном, утвержден герб республики, гибель Айрата Хайруллина
Фото: коллаж realnoevremya.ru

7 февраля раис Татарстана Рустам Минниханов с рабочей поездкой посетит Башкирию и Санкт-Петербург. Сегодня отмечаются День российского бизнес-образования и День зимних видов спорта. Два года назад уроженка Казани Камила Валиева стала первой фигуристкой, исполнившей прыжок в четыре оборота в программе Олимпийских игр, 32 года назад Татарская ССР была переименована в Республику Татарстан, утвержден герб РТ. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Повестка

  • Раис Татарстана Рустам Минниханов с рабочей поездкой посетит Башкирию и Санкт-Петербург.
  • Заседание коллегии Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам.
realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов
  • Старт IX фестиваля татарской музыки им. Назиба Жиганова «Мирас».

Кто родился: Лев Васильев и Муртаза Рахимов

  • 1693 — российская императрица в 1730—1740 годах Анна Иоанновна (скончалась 28 октября 1740 года).
  • 1812 — английский писатель, классик мировой литературы Чарльз Диккенс (скончался 9 июня 1870 года). Известен романами «Приключения Оливера Твиста», «Лавка древностей» и т.д.
  • 1906 — советский авиаконструктор, академик Олег Антонов (скончался 4 апреля 1984 года). Считается «отцом» транспортной авиации — под его руководством был спроектирован Ан-22 «Антей», который стал первым в мире широкофюзеляжным самолетом.
  • 1925 — создатель и первый гендиректор КАМАЗа Лев Васильев (скончался 21 августа 2023 года).
В январе 2020 года Рустам Минниханов наградил Льва Васильева высшей наградой республики — орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан». взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru
  • 1926 — советский инженер, летчик-космонавт, Герой Советского Союза Константин Феоктистов (скончался 21 ноября 2009 года). Инженер-разработчик большого числа советских космических кораблей и орбитальных станций. Первый гражданский специалист в космосе.
  • 1934 — первый президент Башкирии в 1993—2010 годах Муртаза Рахимов (скончался 11 января 2023 года).
  • 1956 — глава Новошешминского район Татарстана Вячеслав Козлов.
  • 1972 — исполнительный директор Госжилфонда при раисе Татарстана Марат Зарипов.
  • 1982 — помощник раиса Татарстана Олеся Балтусова. Курирует вопросы сохранения исторического и культурного наследия.
realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Кто скончался: Абдурахман Абсалямов и Айрат Хайруллин

  • 1920 — расстрелян руководитель Белого движения во время Гражданской войны в России, верховный правитель России с ноября 1918 года по февраль 1920-го Александр Колчак (родился 16 ноября 1874 года).
  • 1938 — врач, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Казанского университета, организатор Государственного института для усовершенствования врачей (ГИДУВ) Викторин Груздев (родился 24 января 1866 года). В честь него в Казани названы улица и роддом-клиника на ул. Толстого.
скриншот realnoevremya.ru с youtube.com
  • 1942 — летчик, Герой Советского Союза Алексей Годовиков (родился 19 января 1914 года). Сбил пять самолетов противника, в том числе один протаранил. В честь него названа улица в Авиастроительном районе Казани.
  • 1960 — физик, «отец» советской атомной бомбы Игорь Курчатов (родился 12 января 1903 года ). В 1942 году работал в Казани — впоследствии в городе появилась улица, названная в его честь.
  • 1979 — татарский писатель Абдурахман Абсалямов (родился 29 декабря 1911 года). Два самых известных романа Абсалямова — «Газинур» (о Герое Советского Союза Газинуре Гафиатуллине) и «Белые цветы» (о жизни врачей), второй стал основой многосерийного фильма. В Казани и Набережных Челнах в честь писателя названы улицы.
  • 2020 — депутат Госдумы от Татарстана Айрат Хайруллин (родился 1 августа 1970 года). Погиб в результате падения вертолета около Лаишево. Позже в честь него назвали улицу в Казани.
взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru
  • 2022 — стало известно о смерти начальника финансово-экономического управления АО «ТАИФ» Дмитрия Тесленко (родился 10 октября 1961 года). Он погиб на высоте 6 100 метров над уровнем моря во время восхождения на вершину Аконкагуа (Аргентина) в районе Пьедрас-Бланкас.
Роман Хасаев, предоставлено realnoevremya.ru пресс-центром ТАИФ

Праздники: День зимних видов спорта

  • День российского бизнес-образования. Впервые его отметили 7 февраля 2017 года по инициативе Русской школы управления, которая стояла у истоков становления современного бизнес-образования в России.
realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • День зимних видов спорта. Праздник был учрежден в 2015 году и приурочен к открытию зимней Олимпиады в Сочи.

События в истории: патент на огнетушитель, снос комбината «Здоровье» в Казани

  • 1238 — войска под руководством чингизида Батыя и военачальника Субедея взяли Владимир.
  • 1568 — открыты Соломоновы острова.
  • 1847 — доктор Федор Иноземцев в Риге провел первую успешную в мире хирургическую операцию с использованием эфирного наркоза.
  • 1863 — в США запатентовали первый огнетушитель, его разработал инженер Алан Крей.
realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • 1959 — подписано соглашение о технической помощи СССР Китаю по строительству и расширению 78 промышленных предприятий.
  • 1981 — в авиакатастрофе Ту-104 под Ленинградом погибло все руководство Тихоокеанского флота СССР. Всего скончались 52 человека, в том числе 16 адмиралов и генералов, а также почти два десятка капитанов первого ранга, занимавших адмиральские должности.
  • 1992 — Верховным Советом Российской Федерации принят закон «О защите прав потребителей».
  • 1992 — постановлением Верховного совета Татарстана утвержден герб республики, на котором изображен крылатый барс с круглым щитом на боку. Использовать образ предложил доктор филологических наук Назым Ханзафаров. Автором герба является художник-монументалист, член Союза художников Татарстана Риф Фахрутдинов.
realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • 1992 — Татарская ССР была переименована в Республику Татарстан. Несколько месяцев спустя, в апреле, переименование было утверждено Съездом народных депутатов РСФСР.
  • 2014 — в Сочи на олимпийском стадионе «Фишт» с участием 40 тысяч зрителей открылись XXII зимние Олимпийские игры. Церемонию посмотрели порядка 3 миллиардов телезрителей по всему миру.
  • 2017 — в Казани начался снос здания комбината «Здоровье». Оно считалось одним из символов советской архитектуры Казани. Ныне там расположено новое здание.
realnoevremya.ru/Олег Тихонов
  • 2018 — американский журнал Forbes впервые составил список людей, которые разбогатели благодаря криптовалюте. Всего в рейтинге 19 позиций. Тогда его возглавил сооснователь криптовалютной платформы для платежных систем Ripple Крис Ларсен с состоянием от $7,5 до $8 млрд.
  • 2022 — уроженка Казани Камила Валиева стала первой фигуристкой, исполнившей прыжок в четыре оборота в программе Олимпийских игр. В итоге сборная России по фигурному катанию победила в общем зачете, однако из-за положительной допинг-пробы Валиевой команду лишили «золота» и дали «бронзу».
Дарья Пинегина
Общество Татарстан Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсамХайруллин Айрат НазиповичЗарипов Марат Ривгатович
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