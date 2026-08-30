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«Рубин» победил махачкалинское «Динамо» в День Республики Татарстан

22:07, 30.08.2026

Казанцы одолели соперника со счетом 3:1

«Рубин» победил махачкалинское «Динамо» в День Республики Татарстан
Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» победил махачкалинское «Динамо» в матче шестого тура РПЛ.

В День Республики Татарстан казанцы одолели команду Вадима Евсеева со счетом 3:1.

В составе «Рубина» голами отметились Илья Рожков, Александар Юкич и Богдан Йочич.

У махачкалинцев забитый мяч с пенальти записал на свой счет Миро.

Отметим, что защитник «Рубина» Илья Рожков впервые вывел команду в роли капитана.

Евгений Романов

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