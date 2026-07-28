СМИ: Евросоюз хочет ввести санкции против более чем 1,6 тыс. компаний, связанных с Россией

Об этом со ссылкой на источник сообщает Bloomberg

Фото: взято с сайта Wikipedia.org

Евросоюз хочет ввести санкции в отношении более чем 1,6 тыс. компаний, которые, как говорит Брюссель, связаны с Россией. Об этом со ссылкой на источник сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, это наибольшее количество организаций, включенных ЕС в санкционный список в рамках одного пакета. Совокупная годовая выручка компаний составляет более $20 млрд, в них насчитывается более 265 тыс. сотрудников, уточняет Bloomberg.

Работа над документом ведется уже несколько месяцев, сообщает агентство. Как утверждает Bloomberg, в санкционные списки планируется включить компании российского оборонно‑промышленного комплекса, которые пока не попали под ограничения. При этом, по оценке издания, экономический эффект от нового пакета будет не столь масштабным, как от ранее введенных мер в отношении нефтяной отрасли и банковской системы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным источников, проект представят странам ЕС в ближайшие недели. Ожидается, что пакет санкций примут в октябре на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза.

Напомним, Евросоюз может пересмотреть механизм введения санкций против России, после того как Афины задержали принятие нового пакета мер. Они отказались поддерживать проект до тех пор, пока другие страны ЕС не согласуют исключение для греческой компании Dynagas. Газета Financial Times писала, что это первый случай, когда общая система экономических санкций ЕС была ослаблена.

Галия Гарифуллина