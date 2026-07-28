На озере в Лениногорске утонул подросток — возбуждено уголовное дело

Следствие установило, что мальчик хотел достать из воды мяч, но ушел под воду

Фото: Динар Фатыхов

Днем 28 июля в Лениногорске утонул в озере 15-летний подросток. Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствие установило, что подросток играл с мячом на берегу. Мяч упал в воду, мальчик поплыл, чтобы достать его, однако ушел под воду. В дальнейшем его тело извлекли на поверхность сотрудники экстренных служб, сообщили в пресс-службе Следкома республики.



Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Как уточняли в ГУ МЧС по Татарстану, водоем, где погиб подросток, для купания не оборудован.



Галия Гарифуллина