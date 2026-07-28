Россиян предупредили о схеме мошенничества через домовые чаты

Так мошенники пытаются получить доступ к профилю жертвы на «Госуслугах»

Фото: Динар Фатыхов

В России злоумышленники начали под видом представителей управляющей компании призывать вступить в домовой чат. В результате они получают доступ к профилю жертвы на «Госуслугах», предупредил депутат Госдумы, член думского Комитета по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.

— Преступники берут за основу обыденную тему, где у любого человека минимальный уровень тревоги. Вам пишет вроде бы «представитель УК», обращается по имени-отчеству, предлагает вступить в домовой чат — что тут может насторожить? Но как только вы передаете какой-либо код из СМС или переходите по предложенной ссылке, вы своими руками отдаете ключи от собственной жизни, — цитирует его ТАСС.

Если человек стал жертвой такой схемы, важно не терять время — именно на растерянность и паузу в реакции рассчитывают злоумышленники. Первым делом нужно провести «зачистку» профиля: заблокировать доступ через банковское приложение или в МФЦ, отвязать посторонние email и номера телефонов, отозвать все появившиеся согласия и разрешения.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На втором этапе следует защитить недвижимость и проверить электронные подписи. Для этого на «Госуслугах» нужно воспользоваться услугой «Внесение в ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации права без личного участия». Процедура занимает около трех минут, но после ее оформления Росреестр будет отклонять любые операции по доверенности или электронной подписи — для регистрации сделок потребуется личное присутствие владельца с паспортом.

Кроме того, необходимо зафиксировать факт преступления в правоохранительных органах. В отделе МВД нужно подать заявление о несанкционированном доступе к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ) и попытке мошенничества (ст. 159 УК РФ).



— Подробно опишите хронологию: как вам написали, какой код вы ввели, когда потеряли доступ. Критически важно: получите на руки «Талон-уведомление» с номером КУСП (Книга учета заявлений и сообщений о преступлениях). Этот документ станет официальным доказательством того, что все действия от вашего имени совершали злоумышленники, — говорит Вольфсон.

Напомним, мошенники также начали использовать новую схему обмана, заключающуюся в том, что они оставляют чужую карту в банкомате, а затем обвиняют случайного человека, который ее обнаружил, в краже.

Галия Гарифуллина