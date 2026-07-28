Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне

Встреча продлилась около часа, совместных заявлений после беседы не было

Фото: скриншот с трансляции

Президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским в Овальном зале Белого дома. Она продлилась около часа — об этом свидетельствуют данные, приведенные журналистами пресс-пула резиденции американского президента.

Совместных заявлений после беседы не было. После встречи с Зеленским американский лидер начал переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Одной из тем беседы Трампа и Зеленского стало лицензирование производства ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot. Также речь шла о других идеях помощи Украине и дипломатическом решении конфликта.

Напомним, о том, что США могут предоставить Украине лицензию на производство ракет Patriot, Трамп заявлял 8 июля. Тогда же он сказал, что удары по российским нефтеперерабатывающим заводам — это эскалация, которая способна повлиять на завершение конфликта.



Галия Гарифуллина