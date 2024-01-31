Гид по улице Бутлерова: шахматы, промышленность и Арбузов — скрипач

Прогулка по Ново-Горшечной. Часть 2-я

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Теперь улица Бутлерова превращается в профессорскую — начинаются здания лечебных учреждений, которые при этом строились и для иных целей. Также здесь находятся несколько затяжных и печальных кейсов из истории противостояния девелоперов и градозащитников.

Дворец шахмат (Бутлерова, 7)

Это бывшее здание городского училища 1913 года в стиле эклектики (иногда можно встретить мнение, что это модерн, хотя здесь немало классических элементов). Некоторые учителя жили тут же, в левой части здания (оба крыла — трехэтажные).

Спроектирован он Михаилом Григорьевым. Также архитектор построил школу по адресу: ул. Назарбаева, 37. Потом в ней разместился отдел полиции. Здание снесли в 2020 году, указывая, что оно в аварийном состоянии и находится в зоне с высоким уровнем грунтовых вод. Решение о демонтаже было принято «при обязательном условии последующего воссоздания объекта в первоначальном облике, в материалах аналогичных подлинным».

Кроме того Григорьев занимался Петровским женским училищем (Волкова, 3) и разработкой типов земских школ. После революции он строил детскую инфекционную больницу на Вишневского и переделывал почтовую контору в нынешнее 5-е здание КАИ на площади Свободы.

Дворец шашек и шахмат имени Рашида Нежметдинова разместился в училище в 1989 году. Нежметдинов, родившийся в Актюбинске, оказался в Казани благодаря брату — писателю Кави Наджми. Шахматами он увлекся в 10 лет, а потом занялся и шашками, став первым в истории мастером спорта в обеих дисциплинах. Шахматный клуб был организован им еще при жизни. К слову, во второй серии сериала «Ход королевы» играется, по сути, партия Нежметдинова с Генрихом Каспаряном 1955 года.

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Особняк промышленника (Бутлерова, 14)

Место до 1914 года принадлежало Михаилу Францевичу Елачичу, который также владел соседним участком. В 1914-м землю продали фабриканту Николаю Михайловичу Зобнину, а он заказал дом архитектору П.Ф. Гаврилову, который использовал в оформлении готический декор и стилизацию под мавританскую архитектуру. После домом владела вдова Зобнина Марфа Федоровна. Это тот Зобнин, который с Шабановым и Жулиным в 1916-м основали обувной завод на Армянской (Спартаковской) фабрику «Поляр». После революции Шабанова посадили в Бутырскую тюрьму, судьба Жулина неизвестна, а Зобнин сбежал во Францию. Фабрика стала называться «Спартак», это здание в прошлом году перестроили под новый ИТ-парк.

Сейчас в особняке располагается Республиканская клиническая офтальмологическая больница имени профессора Адамюка, и этим начинает обозначаться «медицинская» тематика улицы Бутлерова.

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Стоматологическая поликлиника КГМУ (Бутлерова, 16)

На здании висит памятная доска: «В этом доме в 1840—1888 гг. жил выдающийся медик, заслуженный профессор и почетный член Казанского Университета Елачич Франц Осипович». Франц Иосифович Йеллачич родился в Дерпте (современная Эстония), учился в Виленском университете, а также за границей. В 1934-м его избрали ординарным профессором по кафедре хирургии в Казани, также он год был деканом медицинского факультета, без жалования трудился консультантом городской больницы. В 1859-м хотел выйти в отставку, но коллеги уговорили его отозвать прошение, так что он ушел из университета только в 1861-м. После был консультантом в Родионовском институте благородных девиц, умер в 1888 году. Его сын Михаил был членом Окружного суда, в 1906-м получил орден Святого Станислава.



скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Дом конца XIX века (Бутлерова, 20)

Известно, что домом с 1872 года владел некий мещанин В.Р. Федоров. О судьбе этого места «Реальное время» подробно писало. В 2019-м в глубине участка снесли два деревянных здания, а старое полукаменное на красной лини (ИЦГФО) закрыли баннером. Как сообщил тогда Комитет по охране ОКН, снесенные здания не были объектами культурного наследия, не входили в перечень исторически ценных градоформирующих объектов. В 2022-м стало известно, что здесь построят элитный жилой комплекс с деревянным (точнее, кирпичным, замаскированным деревянным рейками) домом на переднем плане и четырьмя этажами позади.

Максим Платонов/realnoevremya.ru (архив)

Долгострой (Бутлерова, 22)

Рядом стоит 22-й недостроенный дом, который в марте 2021-го Арбитражный суд РТ постановил изъять у ООО «СтройЭкспо» и продать его с публичных торгов, что и было сделано в сентябре. Его проект рассматривали на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях в августе 2022 года — здесь также планируется построить разноэтажное (два и четыре этажа) здание с частным детским садом во дворе. Прошлым летом компания «Юлташ» приступила к реконструкции.

Любовь Шебалова/realnoevremya.ru (архив)

Здание Александровского детского приюта (Бутлерова, 30)

Приют открылся в 1845 году, идея принадлежала купцу К.Л. Крупенникову. На этом месте тогда стоял двухэтажный деревянный дом. Кроме приюта, здесь работала школа для девочек из бедных семей, в 1894-м их здесь жило 60, а обучалось 118. Так что в 1890-м появилось новое здание, построили его на деньги Ольги Сергеевны Александровой-Гейнс.

Проектировал его казанский губернский инженер Лев Хрщонович. Ранее он занимался зданием кирхи, а параллельно с приютом спроектировал Казанское училище для слепых с домовым храмом Святого Пантелеймона (это снесенная в 2009 году вторая инфекционная больница у парка Горького).

В 1925-м в Казани открылся Дом ученых, который располагался тогда на современной улице Щапова, 43. В 1924-м Дом ученых переехал на Муштари, 22. Кроме зала на 150 мест, бильярдной и буфета, здесь были и квартиры для семей ученых. На Бутлерова они переехали в 1935-м стараниями ректора Казанского университета Гильма Камая, после чего Дом ученых объединился с Домом инженеров и стал назваться Домом работников науки и техники «Дорнит». Великий химик-органик Александр Арбузов играл здесь на скрипке, а оперный театр репетировал «Качкын», «Башмагым» и «Шурале».



Во время Великой Отечественной войны в доме работало Политуправление Приволжского военного округа. В 1944-м научные работники вернулись в здание. Тогда архитектор Анатолий Густов изменили интерьеры помещений (под советские реалии), также здесь появился зрительный зал (в бывшей домовой церкви), малый зрительный зал, конференц-зал, бильярдный зал, буфет, ресторан. И в 1948-м Дом ученых вновь заработал. К примеру, здесь звучал джаз и работали народный театр «Современник» и Театр малых форм.

В 1965—1977 учреждение называли Дом ученых и студентов, а в 1993-м передали Академии наук РТ. Теперь здесь квартирует Институт археологии имени Альфреда Халикова.