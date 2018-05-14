Гиниятуллин Искандер Анварович

Общая информация

Родился 19 апреля 1967 года в г. Нижнекамске ТАССР.

Образование:

1992 год — Московский энергетический институт (специальность «инженер-теплоэлектрик» )

Трудовая деятельность:



1992 — 1997 гг. — начальник смены РЭУ «Татэнерго» Нижнекамской ТЭЦ-2.

1997 — 1998 гг. — начальник лаборатории металлов и сварки РЭУ «Татэнерго» Нижнекамской ТЭЦ-2.

1998 — 2000 гг. — заместитель директора по производству ЗАО «Ремстрой-7».

2000 — 2003 гг. — директор ЗАО «Ремстрой-7».

2003 — 2005 гг. — директор ООО «Управляющая компания „Камаглавстрой“, ООО „Нижнекамская энергетическая компания“.

2005 — 2007 гг. — генеральный директор ОАО „Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство“.

2007 г. — директор МУ „Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства“.

2007 — 2008 гг. — заместитель руководителя исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района.

2008 — 2011 гг. — руководитель исполнительного комитета г. Нижнекамска.

С 2011 г. — председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома г. Казани.

2016 -2018 гг. — заместитель руководителя исполкома г. Казани по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

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