Аварии «Водоканала» парализуют движение и оставляют без воды жителей Казани

Последние несколько дней казанцы вынуждены стоять в пробках не только из-за обильных осадков, но и из-за непрекращающихся аварий на сетях «Водоканала». Только за два дня в столице Татарстана водой из прорванных труб затопило сразу несколько улиц. Ликвидация последствий ЧП также не оказалась «безболезненной»: отключали водоснабжения, оставшиеся дороги загромоздила рабочая техника. Подробнее о том, как казанские водопроводы решили «выйти из берегов», — в материале «Реального времени».

«Река» на Амирхана попала в telegram-каналы

Текущая рабочая неделя началась с того, что заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин доложил на «деловом понедельнике» о восьми авариях на сетях водоснабжения.

— Пять из них ликвидировано, три в работе — улица Яруллина, улица Декабристов, улица Амирхана. Поселок Северный, там произошел излив на проезжую часть и было затруднено движение по дорогам еще и в связи с протечкой воды, — рассказал он.

Что касается прорыва на улице Амирхана, то в результате него вода затопила практически всю проезжую часть. По этой причине на участке от ул. Четаева до ул. Чистопольской (по направлению в сторону моста «Миллениум») пришлось ограничить движение автотранспорта. Госавтоинспекция Татарстана также призвала водителей объезжать это место по прилегающим улицам.

В социальных сетях казанцы публиковали видеоролики, на которых был запечатлен фонтан воды, бьющий из-под земли. Вместе с ними кадры образовавшейся «реки» были показаны в ряде крупных федеральных telegram-каналов. Из-за аварии без воды остались жители пяти многоквартирных домов: по ул. Чистопольской, 61а, 61а и по ул. Амирхана, 11, 13, 15.

Завершить аварийно-восстановительные работы удалось только во вторник, 23 января. Водоснабжение было восстановлено в следующих адресах:

улица Проточная, дома 6, 8а, 8б/1, 10 к.1, 10 к. 100;

Чистопольская, дома 61а, 61б, 46а, 46, 48;

Амирхана, дома 11, 13, 15.

В настоящее время коммунальные службы продолжают очищать от наледи проезжую часть на улицах Яруллина и Четаева. В целом пропускная способность дорог в этом районе полностью восстановлена.

Новый потоп второй день подряд

Во вторник утром на водопроводной сети 1993 года постройки по улице Солдатской, 5 также произошла крупная авария. Участок автодороги затопило, из-за чего в районе было затруднено движение автотранспорта.



Как сообщило само МУП «Водоканал», прорыв произошел на бесхозном тупиковом трубопроводе, не состоящем на балансе организации. Воду на время аварии не отключали.

В настоящее время специалисты предприятия продолжают работу по уборке наледи. Движение транспорта по улице Солдатской восстановлено.



Износ казанских сетей водоснабжения составляет более 70%

На прошлой неделе председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани Василий Лысачкин рассказывал, что в 2023 году на территории столицы Татарстана проложили 14,5 километра новых сетей водоснабжения и канализации, реконструировали 25 километров старых.

По его словам, износ сетей водоснабжения и водоотведения в городе составляет более 70%. Сумма, необходимая для реконструкции всех аварийных и изношенных трубопроводов, превышает 10 миллиардов рублей.

В прошедшем году на третьем северном коллекторе отремонтировали два аварийных участка: по ул. Чистопольской (от ул. Меридианной до ул. Бондаренко) и на проспекте Ямашева (от ул. Адоратского до пр. Ф. Амирхана). Частично завершили реконструкцию на пр. Ф. Амирхана, на участке от дома №61д до дома №62 на ул. Чистопольской.

В 2024-м казанский «Водоканал» собирается реконструировать 12,5 километра водопроводных сетей и 1,4 километра канализационных. Кроме того, в его планы входит перекладка 18,6 километра водопроводных сетей диаметром от 160 до 800 миллиметров на сумму 1,1 миллиарда рублей. «Казанские тепловые сети» выполнят реконструкцию 6,6 км тепловых сетей, а капитальный и текущий ремонт ждут еще 5,9 километра.



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Максим Кокунин