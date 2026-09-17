Суд Москвы заочно арестовал Николая Никифорова

Экс-главу Минцифры РФ обвиняют по делу о мошенничестве

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Суд Москвы заочно арестовал экс-министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в суде, передает ТАСС.

На прошлой неделе МВД России объявило его в розыск. Он — неожиданно для многих — пополнил список привлекаемых к ответственности по делу «проекта автоматической генерации прибыли» Finiko. Правда, претензии в его адрес прозвучали заочно. В ночь на 31 августа бывший министр и бизнесмен успел покинуть территорию страны, вылетев из аэропорта Москвы в Арабские Эмираты, так что задержать его по столичному адресу силовики не смогли. Зато взяли его партнера Азата Тухватуллина — под Казанью, в Иннополисе. Сейчас бывший дизайнер находится в СИЗО Москвы.

Как отмечал «Коммерсантъ», претензии в адрес Николая Никифорова связаны с делом ОПС Finiko с ущербом в 5 млрд рублей в отношении 8 тысяч потерпевших. Ранее из этого дела были выделены материалы в отношении предполагаемого сооснователя проекта Кирилла Доронина и еще девяти фигурантов, которые уже предстали перед Вахитовским судом Казани по обвинению в мошенническом уводе чуть более 200 млн рублей у 161 вкладчика в составе преступного сообщества.

Ранее сообщалось, что из Турции возвращена организатор финансовой пирамиды Finiko.

Никита Егоров