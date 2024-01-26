Коллегия МВД без Хохориных: «незаметное» влияние мигрантов, охота на силовиков и вертолетное ОПС

Почему плюсы и минусы полицейской работы 2023-го в Татарстане снова обсуждали в закрытом режиме

Фото: realnoevremya.ru

Наступивший 2024 год станет большим испытанием для полицейских Татарстана. Череда намеченных мероприятий международного и российского масштаба в Казани требует максимальной концентрации усилий для обеспечения безопасности. И предновогодний рапорт об отставке министра Артема Хохорина лишь усложняет ситуацию. Возможно, поэтому итоговую коллегию обезглавленного МВД республики вновь закрыли от прессы, в итоге самые острые вопросы силовиков на коллегии поднимал не генерал, а глава Татарстана Рустам Минниханов. «Реальное время» — о героях и антигероях, а также успехах и неудачах в системе МВД республики.

Лучший следователь России и осужденные начальники полиции



Год назад на коллегии МВД Татарстана Рустам Минниханов поручил руководителю своего аппарата и экс-министру внутренних дел Асгату Сафарову взять под личный контроль проблему дефицита кадров правоохранителей. На тот момент некомплект штата в МВД республики достиг 11,6%, в первую очередь среди участковых и сотрудников патрульно-постовой службы в районах.

Вчера проблему кадрового голода в официальных релизах обошли. Хотя в «легализованном» видеокусочке доклада временно исполняющего обязанности министра Алексея Соколова промелькнула фраза, что в ушедшем году полицейским пришлось создавать безопасные условия проведения таких мероприятий международного масштаба, как экономический форум «Россия — Исламский мир», ралли «Шелковый путь», Единые игры специальной Олимпиады. «При такой высокой нагрузке на личный состав осложнений оперативной обстановки не допущено», — заметил он.

В апреле на 9 лет за взятки посадили бывшего начальника казанских отделов полиции «Ямашевский» и «Сафиуллина» Алексея Ершова. realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Отметим, на фоне внутрироссийских и геополитических событий в республике продолжались чистки в рядах силовиков. В апреле на 9 лет за взятки посадили бывшего начальника казанских отделов полиции «Ямашевский» и «Сафиуллина» Алексея Ершова, в июле увезли в Москву и арестовали начальника тыла и Центра хозяйственного обеспечения МВД по Татарстану Рамиля Шакирова и Артема Мешкова — их заподозрили в откатах по госконтрактам ведомства на десятки миллионов рублей. Под конец года суд назвал мошенником бывшего начальника отдела полиции «Вишневский» Вячеслава Кочетова и наказал его 3 годами колонии.

Справедливости ради стоит отметить — борьба за чистоту рядов коснулась и других силовых ведомств. При этом под Новый год были полностью оправданы и спустя неделю освобождены из-под стражи замначальника полиции Бавлов Алмаз Шакиров и двое его бывших коллег. За решеткой по тяжким обвинениям они провели 4 года, получили на троих 27 лет колонии и... сенсационное оправдание апелляционной инстанцией Верховного суда Татарстана. Заметим, Шакиров, несмотря на преследование, не был уволен. Вернется ли он к службе — пока вопрос. В данный момент этот оправданный находится в отпуске.

А в сентябре звания лучшего следователя России в системе МВД был удостоен казанский подполковник Марсель Гатиятуллин, который в свое время занимался делом разбойника-инкассатора Игоря Богаченко, а сейчас завершает расследование по делу пирамиды Frendex.

Официальное новоселье экономической полиции откладывается, ждут назначения нового министра. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Еще одним значимым событием для МВД Татарстана стало строительство нового здания экономической полиции. Открыть его планировали в январе, но, скорее всего, теперь официальное новоселье БЭП отметит лишь после назначения нового министра. Заметим, что в числе возможных кандидатов на этот пост называли и бывшего руководителя экономической полиции Татарстана Ильдара Сафиуллина — ныне начальника Главного информационно-аналитического центра МВД России.

Минниханов о мигрантах: «Отказаться не можем. Экономика требует людей»

Проблема дефицита кадров актуальна не только для МВД. Тема мигрантов в 2023 году неоднократно поднималась в Татарстане после массовых драк и зарплатных бунтов. В СК даже создали спецотдел для расследования преступлений в этой сфере, в том числе в отношении самих приезжих.

На коллегии тему поднимал и статс-секретарь — замглавы МВД России Игорь Зубов, который призвал работать с мигрантами, создавать условия, чтобы они социализировались. Между тем временно исполняющий обязанности министра внутренних дел РТ Алексей Соколов в своем докладе дал понять, что преступления иностранцев на данный момент не оказывают заметного влияния на общую криминогенную ситуацию в республике.

5 тысяч перебравшихся в Татарстан из-за рубежа встретили Новый 2024-й уже гражданами России. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Вот лишь несколько цифр: за 2023 год в республике было зарегистрировано 560 преступлений со стороны приезжих из других государств и 446 преступлений в отношении самих иностранцев. Административным выдворением за пределы страны были наказаны 3 тысячи злостных нарушителей миграционного законодательства. За тот же период депортировали 225 мигрантов-нелегалов.

При этом за 12 месяцев на миграционный учет в Татарстане встали почти 400 тысяч иностранцев и лиц без гражданства. 53 тысячи оформили трудовые патенты. А 5 тысяч перебравшихся в Татарстан из-за рубежа встретили Новый 2024-й уже гражданами России.

На теме миграции остановился и Рустам Минниханов: «Отказаться от мигрантов мы не можем, экономика требует людей», — признал он и поделился информацией о комплексе мер созданию условий для социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов, который выработали на совместном заседании Совбеза и Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям республики. По словам главы республики, эти предложения он представил и председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Сколько взыщут с наркодельцов Татарстана?

Работа по наполнению госказны в 2023 велась довольно интенсивно — в среднем по одному уголовному делу каждый день, включая выходные и праздники. Общий ущерб бюджету по оконченным следователями делам в МВД Татарстана оценивают в 2,3 млрд рублей.

При этом в целом по делам экономической направленности с подачи татарстанских силовиков судами арестованы денежные средства и имущество почти на 4 млрд рублей.

Присматриваются правоохранители и к доходам наркодельцов. Всего за год наркополицейские и их коллеги изъяли в республике и за ее пределами 640 кг наркотических препаратов и сильнодействующих веществ, а по фактам покупки, сбыта и хранения наркотиков возбудили аж 6 тысяч дел. Одно из них — впервые в Татарстане — ударило по репутации депутата Госсовета РТ, бизнесмена и благотворителя.

С одной стороны — успехи есть. С другой — на весь многотысячный массив материалов приходится лишь пять уголовных дел по фактам отмывания наркодоходов на общую сумму 6 млн рублей.

337 водителей попались на вождении в состоянии наркотического опьянения. realnoevremya.ru/Илья Репин

Профилактика тоже дает результат. За год полиция Татарстана отправила на медобследование на предмет потребления наркотиков 18,5 тысячи человек. Тесты выявили среди них 2,5 тысячи реальных потребителей. В этом списке оказались и 337 водителей, которым грозит минимум лишение прав — за вождение в состоянии наркотического опьянения.



Совместно с сотрудниками УФСБ и Татарской таможни были вскрыты четыре факта «почтовой» контрабанды наркотиков. Кроме того, за год наркополиция закрыла шесть подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков. В том числе в Подмосковье, где удалось изъять более 110 кг «товара», поступавшего на реализацию в несколько регионов страны через интернет-магазин.

МВД «подсветило» новое дело о кражах с КВЗ

В полтора раза всего за год выросло число зарегистрированных заявлений о преступлениях с использованием современных средств связи и Интернета. Обманутых — не меньше 26,5 тысячи, причем треть всех фактов — на счету преступников, которые действовали из-за пределов Татарстана. Какая часть мошеннических атак совершена с территории Украины, в МВД не уточняют.

Рекордным показателем за годы работы министерства генерал-майор полиции Алексей Соколов назвал 2,5 млн отработанных заявлений граждан на предоставление государственных услуг. Больше половины из них касаются услуг по линии миграции, пятая часть — безопасности дорожного движения, десятая — отработки запросов о наличии судимостей и иных данных справочного характера.

По словам врио министра Алексея Соколова, за хищениями с КВЗ стояло преступное сообщество. скриншот realnoevremya.ru с видео пресс-службы Раиса РТ

Еще одним результатом работы врио министра считает сокращение числа умышленных убийств, разбойных нападений и краж: «Их количество сегодня — самое низкое за последние три десятка лет».

При этом уже не первый год в Татарстане растет раскрываемость преступлений прошлых лет. В 2023-м суды получили 1,8 тысячи таких уголовных дел, включая раскрытое изнасилование и убийство 20-летней девушки в Тукаевском районе, которое было совершено еще в 2009-м году. В Верховном суде РТ обвиняемые в этом уроженцы Удмуртии отрицали участие в преступлении, однако присяжные им не поверили, и на двоих фигуранты получили 35 лет колонии.

По преступлениям прошлых лет в ушедшем году полицейские Татарстана задержали лидера ОПС «Кинопленка» Эльфата Сунгатуллина, он же Ильфатей: после 16 лет международного розыска его сыскали в Ростовской области. 10 лет в федеральном розыске закончились арестом и для Николая Казаева, которому вменяют руководство одноименной юдинской бригадой. Всего за прошлый год к уголовной ответственности привлекли 697 членов организованных преступных формирований, «отличившихся» в республике.

В августе в Казани по «вертолетному делу» арестовали начальника отдела снабжения АО «419 авиаремонтный завод» и директора новосибирской фирмы «Аввис». realnoevremya.ru/Максим Платонов

Два уголовных дела в 2023 году следователи МВД Татарстана квалифицировали по статье 210 УК РФ — организация и действия в составе преступного сообщества. Одно из этих дел в МВД до сих пор официально не комментировали. Речь о хищениях с Казанского вертолетного завода, в которых обвиняют как работников ПАО, так и ряд коммерсантов. Напомним, в августе в Казани арестовали начальника отдела материально-технического снабжения АО «419 авиаремонтный завод» Антона Орлюка из Санкт-Петербурга и директора новосибирской фирмы «Аввис» Станислава Федосова. На тот момент к ответственности уже привлекались обойщики цеха №31 КВЗ и двое их коллег.

По версии следствия, с октября 2020 года по 12 апреля 2023 года группой сотрудников Казанского вертолетного завода систематически совершались хищения деталей и запасных частей, после чего при помощи иных лиц подделывали сертификаты на товар и сбывали. В числе похищенного силовики указывали почти полтысячи подшипников, кронштейн на лебедку вертолета, выхлопной патрубок, пружины тормоза и десятки других деталей — всего на сумму 18 млн 97 тысяч рублей.

Врио министра напомнил о направленном в суд деле о серии убийств и покушении на жизнь директора КСК КГУ «УНИКС» бандой «Тукаевские». Расследовали его сотрудники СК при оперативном сопровождении МВД. Сейчас в событиях 20-летней давности разбирается Верховный суд РТ. В то время как Вахитовский суд Казани в 2023-м вернул прокурорам возбужденное в МВД дело предполагаемого ОПС «Тукаевские» — о сериях вымогательств, мошенничеств и даже организации незаконной миграции. При этом суд освободил обвиняемых, несколько лет находившихся под стражей. В СИЗО остался лишь Геннадий Кириллов, которого одновременно привлекают и по делу банды.

Зубов: «Республика стабильна»

«Я всегда говорил — это одно из лучших наших подразделений территориальных по целому ряду обстоятельств», — оценил работу татарстанских коллег заместитель федерального министра Игорь Зубов, который неоднократно участвовал в подведении итогов в этом зале.

— Главное, что республика стабильна. Главное, что население позитивно оценивает вашу работу, и это дает основания для оптимистических выводов, — обратился он к присутствующим в зале офицерам.

В свою очередь, Рустам Минниханов поблагодарил их, отметив, что высокий профессионализм, трудолюбие и самоотверженность сотрудников органов внутренних дел обеспечивают стабильность криминальной обстановки. Также раис республики выразил благодарность руководству МВД России и лично Владимиру Колокольцеву за поддержку при проведении масштабных мероприятий в Татарстане, содействие в укреплении материально-технической базы и помощь в решении общественных задач.



Задачи на 2024 год от Минниханова: уверенно требовать соблюдения законности всеми категориями граждан и не допускать нарушения их конституционных прав. скриншот realnoevremya.ru с сайта раиса РТ

Далее глава Татарстана озвучил задачи на 2024 год — выборы президента России в марте, выборы в Госсовет РТ в сентябре:

— Политическая жизнь республики в этот период заметно активизируется. Стоит задача профессионально, грамотно, корректно и уверенно требовать соблюдения законности всеми категориями граждан. При этом не допускать нарушения их конституционных прав. Кроме того, в текущем году Татарстан примет ряд масштабных международных мероприятий — саммит глав государств БРИКС, KazanSummit, «Игры будущего», Игры БРИКС. Это высокая честь и огромная ответственность...

Рустам Минниханов попросил мониторить ситуацию на предмет проявлений экстремизма и терроризма, предупреждать конфликты представителей разных национальностей и конфессий. А еще — «реализовать комплекс мероприятий» и не допустить «осложнения оперативной обстановки и активизации различных протестных групп, выступающих в том числе против проведения специальной военной операции».

Ожидаемой новостью на второй части коллегии силовиков — без гостей из числа гражданских — стала информация о том, что вслед за Артемом Хохориным уйти в отставку намерен Олег Хохорин , начальник Зеленодольского отдела МВД.