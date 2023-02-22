Недоукомплектованность МВД по Татарстану достигла 11,6%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

К началу 2023 года «некомплект» МВД по Татарстану достиг 11,6%, что чуть выше среднего показателя по Приволжскому федеральному округу и по России в целом. Об этом на 41-м заседании Госсовета республики рассказал заместитель министра внутренних дел по региону — начальник полиции Алексей Соколов.

— С начала специальной военной операции естественным образом выросло число обращений по вопросу поступления. Желающих трудоустроиться стало больше. Затем очередной четырехкратный рост желающих трудоустроиться произошел в сентябре после объявления мобилизации. Несмотря на существующий кадровый голод, данной ситуацией мы намеренно, неумышленно не воспользовались. Мы по понятным причинам еще больше усилили требования по мотивации. Те, кто имели целью трудоустроиться с целью избежать исполнения воинской обязанности, конечно же, они к нам не попали, — обратил внимание он.

По его словам, в 2022 году на службу в МВД по Татарстану приняли 1,3 тысячи сотрудников. Это седьмая позиция по России и наилучший показатель по Приволжскому федеральному округу, заявил он, обратив внимание, что требования к кандидатам ни при каких условиях снижать не намерены.

скриншот трансляции

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов на итоговой коллегии МВД по республике в январе 2022 года заявил, что принимаемые меры по укреплению кадрового потенциала в полиции пока «серьезных изменений не принесли». Не хватает людей в патрульно-постовой службе и среди участковых, которые работают «на земле». Подробнее — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина