Александр Шадриков: «Пока есть жалобы, проблема не решена!»

Министр экологии республики отчитался о результатах работы за 2023 год и намекнул, кто мутит воду в реках и мешает дышать татарстанцам

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Защита экологии — это не модный тренд! Это базовая потребность наших жителей», — подчеркивал министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков на итоговой коллегии своего ведомства. Впрочем, и тренды тоже обозначал — как позитивные, так и негативные (например, модно было в 2023 году засыпать овраги мусором). Несмотря на большие успехи республики в области охраны окружающей среды, проблемы еще остаются, и министр не устает о них говорить. Серьезно выросло число жалоб жителей на воздух на севере Казани. Фиксируются многочисленные нарушения в области охраны водных объектов. Мимо пальцев у правоохранительных органов проскальзывают «черные добытчики» донных отложений — прямо как песок, который они намывают и, вероятнее всего, выгодно продают. Минэкологии все это тщательно фиксирует, направляет информацию в уполномоченные органы, выносит предупреждения, судится с нарушителями. А еще — тесно работает с учеными и промышленниками, продолжает реализовывать уникальные проекты и цифровизует свою работу. Как прошла итоговая коллегия Министерства экологии Татарстана — в репортаже «Реального времени».

10 миллиардов на экологию

На итоговом заседании коллегии Министерства экологии и природных ресурсов РТ присутствовали не только экологи. Первый заместитель премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин и президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов перед началом заседания ознакомились с выставкой экопроектов, а потом внимательно слушали доклад Александра Шадрикова.

Министр начал свой доклад слегка измененной цитатой из Аристотеля: «Смысл жизни — это служить людям». Так он вновь проиллюстрировал свой главный тезис, который звучит на протяжении уже нескольких лет подряд: «Все, что делается в министерстве, делается для жителей республики».

Делается действительно много. На коллегии вновь говорили о мегапроектах, реализованных за последние годы в Татарстане в сфере экологии. Тут — и рекультивация иловых полей Казанских очистных сооружений, и внедрение установки активной дегазации Самосыровской свалки, и подъем 24 километров труб бездействующего нефтепровода Озерного месторождения со дна Нижнекамского водохранилища. Все это уникальные, пилотные разработки Татарстана, которые задают планку и темп работе экологов по всей России.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Но отрасль экологии в республике живет не только эффектной витриной: каждый день идет рутинная работа, результаты которой оцениваются конкретными цифрами. Министр привел эти цифры в своем докладе. Начали, разумеется, с финансов.

10 миллиардов рублей составили расходы на экологические мероприятия в Татарстане в 2023 году.

5,8 миллиарда из них — средства предприятий.

3,5 миллиарда рублей за год было направлено на реализацию четырех национальных проектов в республике — «Оздоровление Волги», «Чистая страна», «Сохранение уникальных водных объектов» и «Сохранение лесов». 2,7 миллиарда из них — федеральные средства.

1,36 миллиарда рублей было получено в виде доходов от экологических поступлений за пользование природными ресурсами (769 млн — в бюджет РФ, 249,7 млн — в бюджет Татарстана, 341,6 млн — в местные бюджеты).

«Да, мы открытое министерство»

Не раз Александр Шадриков указывал и на то, что главный целевой показатель его ведомства — «ноль жалоб от населения». До ноля, разумеется, еще далеко: так, в 2023 году в Минэкологии поступило 11 844 обращения от жителей Татарстана. Больше половины из них — 6 297 — поступило по «Школьному экопатрулю». Интернет-приемная и горячая линия Министерства приняли 5 547 обращений.

— Да, мы открытое министерство! Люди нам пишут по всем экологическим проблемам. Для них неважно, какое ведомство — региональное или федеральное — должно обеспечивать надзор. Надзор — это только инструмент. Важно искать причины проблем, анализировать и комплексно решать. Только тогда будет эффективность и результат для жителей, — говорил министр экологии Татарстана.

Впрочем, не только население информирует министерство об экологических проблемах. МЭПР РТ в 2023 году получило 543 материала от прокуратуры (среди них — запросы, требования о выделении специалистов, поручения о проведении мероприятий и т. д.). Сотрудники министерства участвовали в заседаниях по 222 судебным делам, 201 решение было принято в их пользу.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Кто не дает свободно дышать северу Казани?

Качество атмосферного воздуха в республике мониторят 17 автоматических станций контроля (АСКЗА) и шесть передвижных лабораторий. Сеть мониторинга дополняют девять станций татарстанских предприятий — это «Нижнекамскнефтехим», «Татнефть», ТАНЭКО. В скором времени к ним присоединяется АСКЗА «Казаньоргсинтез», а прямо во время коллегии было подписано и аналогичное соглашение с ТАИФ-НК. Все эти предприятия в режиме реального времени предоставляют данные своих измерений в сеть Министерства экологии.

Общими усилиями за 2023 год в республике выполнили 4,4 миллиона измерений по воздуху, из них в 0,021% нашли превышения ПДК. За 30 лет общие выбросы в атмосферу Татарстана снизились на 24,8%, при том что ВРП республики вырос в три раза за это время. То есть промышленность развивается, а выбросы при этом уменьшаются. Это, безусловно, результат. Но почивать на лаврах рано.

Главная болевая точка в вопросах охраны атмосферного воздуха республики в 2023 году — север Казани. За год от жителей Авиастроительного и Московского районов Казани, микрорайона «Салават купере» и поселка Залесный пришло 910 обращений с жалобами на качество воздуха — на целых 70% больше, чем в 2022-м!

Минэкологии установило дополнительную АСКЗА в «Салават купере», и по итогам мониторинга за год в северной зоне Казани было зафиксировано 492 превышения ПДК. 82% из них — по сероводороду. В конце года эту мониторинговую сеть дополнили еще и системой видеонаблюдения с тепловизором, чтобы отслеживать онлайн залповые выбросы — это серьезное новшество, которое призвано помочь экологам. Словом, с надзорной стороны проблему пытаются решить: систематическое загрязнение воздуха налицо. Но кто его источник?

— В северном промышленном узле Казани, по данным Госреестра работают 264 объекта регионального надзора и 407 — федерального. По расчетам мы видим, что 81% выбросов идет с шести предприятий, которые подлежат федеральному экологическому надзору. Все региональные объекты производят в совокупности столько же выбросов, сколько одно крупное предприятие, — объяснял Александр Шадриков.

В качестве примера он привел случай, когда весной прошлого года во время авиаоблета сотрудники министерства зафиксировали факт разлива фильтрата на полигоне на улице Химической. Вся информация подробно зафиксирована и передана в Росприроднадзор, а проверка с участием Роспотребнадзора и органов прокуратуры показала «множество нарушений». Однако конкретных виновников загрязнения воздуха на севере Казани министр называть не стал: по его словам, делать и озвучивать такие выводы — прерогатива суда и Росприроднадзора. Задача Минэкологии — собрать и передать данные в рамках своей юрисдикции.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Уважаемые коллеги, учитывая, что жалобы продолжают поступать, наша задача усилить совместную надзорную работу и найти причины! Пока есть жалобы, проблема не решена! Я это отдельно, еще раз подчеркиваю! — хмурился Александр Шадриков.

Как ученые помогают экологам

Как уменьшить выбросы с предприятий, промышленники и экологи думают вместе с учеными. К проработке методик привлечены Академия наук Татарстана и научные группы в вузах республики. Минэкологии собрало межведомственную рабочую группу по этим вопросам. Есть положительные результаты работы этой группы по Нижнекамскому промышленному узлу. Там выбросы от предприятий за последние 18 лет снизились на 35 тысяч тонн, количество жалоб жителей на качество воздуха за 5 лет уменьшилось в 10 раз, а АСКЗА показали снижение фиксации превышений ПДК в три раза.

Татарстанское министерство — единственное в России, у которого действует соглашение с Научным советом РАН по глобальным экологическим проблемам и еще в 2019 году было подписано соглашение с Консорциумом институтов РАН. Ученые помогают предприятиям республики разрабатывать экологические НИОКРы: сегодня уже все понимают, что одними штрафами проблему не решить. Нужно снижать выбросы и сбросы, внедряя в технологические цепочки эколого ориентированные решения.

Примеры есть: два НИОКРа уже разработаны институтами РАН для «Татнефти», а МГУ начинает разрабатывать способ «зеленой» переработки осадков сточных вод для «Нижнекамскнефтехима». На очереди — НИОКРы для «Татшины», Нижнекамской ТЭЦ и «ТАИФ-НК».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Остается надеяться, что аналогичным путем все-таки удастся решить и проблему воздуха на севере Казани. Правда, на очереди еще один объект повышенного внимания экологов:

— Обращаю внимание, что на данный момент УК ПЖКХ подготовила вторую карту полигона «Восточный» к открытию. Росприроднадзору, исполкому Казани, региональному оператору необходимо обеспечить контроль эксплуатации объекта в строгом соответствии с утвержденным проектом. Иначе мы вновь получим жалобы от наших жителей, — предупредил министр.

«Гладко было на бумаге, да забыли про овраги»

Обращение с мусором — еще одна болевая точка в «экологическом организме» республики. Александр Шадриков отдельно подчеркнул, что в новый федеральный проект «Генеральная уборка» уже не входит рекультивация полигонов ТКО, а значит, думать об этом придется собственникам таких объектов:

— У каждого полигона есть или был собственник, который на полигоне зарабатывал, а значит и обязан рекультивировать! Это позиция Минприроды России. Муниципалитетам необходимо задуматься каким образом у них закреплено такое обязательство. Иначе вся ответственность за рекультивацию ляжет на район. Те, кто уже перевел загрязненные земли в муниципальную собственность, задумайтесь! Вам придется самим ликвидировать эти объекты негативного воздействия без федерального финансирования.

За прошлый год в части обращения с отходами выявлено 1 970 нарушений. За 2023 год Минэкологии Татарстана получило 2 193 жалобы на несанкционированное размещение отходов, больше половины из них — на несвоевременный вывоз мусора. И здесь явный антигерой — УК ПЖКХ.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Есть хорошая пословица: гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Мало обещать — надо делать! — в очередной раз «проехался» министр по регоператору.

Овраги в его речи возникли не случайно: новым негативным трендом 2023 года стала их засыпка мусором, и это вызывает серьезное беспокойство. Как у жителей, так и у экологов. Свежий пример — овраг в Казани на улице Гудованцева, куда предприимчивые граждане ничтоже сумняшеся складировали строительный мусор, образовавшийся от сноса и разборки зданий. Площадь захламления составила 682 кв. м. Министерство подало иск в суд о возмещении вреда, сумма исковых требований — 88 млн рублей.

Нашумевший случай — гигантская (4 500 кв. м) свалка в Дербышках, где строительный мусор складировали прямо на участке земли, выделенном под строительство домов для многодетных семей. Собранные материалы инспекторы министерства передали в правоохранительные органы, но виновных установить так и не удалось. В итоге городской бюджет выделил 58 миллионов на ликвидацию этой свалки.

— Так быть не должно! Платить должен нарушитель, а не бюджет! — гневно говорил Шадриков.

Куда деваются ОПИ после дноуглубления?

Напомним, на итоговой коллегии год назад министр прямо указывал на воровство общераспространенных полезных ископаемых — песка, гравия и т. д. (ОПИ). И на этот раз Александр Шадриков тоже продолжал говорить о «черных копателях» — о деятелях, которые незаконно намывают со дна песок и гравий и наживаются на его продаже.

В пределах Татарстана действует 81 решение о проведении дноуглубительных работ на водохранилищах. По закону, использовать донный грунт можно на нужды муниципалитетов или в интересах самих водопользователей. Однако ни один орган местного самоуправления в 2023 году не выдавал решений о таком его использовании. Выходит, что дноуглубление — идет, а куда же девается грунт?

— Донный грунт можно выгодно продать, что и происходит, по факту, через торговые дома, аффилированные компании, — делает неутешительный вывод министр.

При этом, по его словам, обращения министерства на эту тему остались без внимания со стороны правоохранительных органов. Александр Шадриков приводит пример: в селе Бетьки Тукаевского района в 2023 году зафиксирована незаконная добыча песка. Лицензии на право пользования недрами не было, разрешительной документации на добычу — тоже, но песок преспокойно складировался прямо на берегу Камы.

— Все материалы были направлены в МВД и в Камскую транспортную прокуратуру для возбуждения уголовного дела. Однако получили отказ в возбуждении дел, так как не был доказан факт использования или реализации ОПИ. К сожалению, у министерства нет полномочий вести оперативно-розыскную деятельность. Хотя, исходя из имеющейся жизненной практики, считаем доказать было несложно, — разводил руками министр.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Улучшить надзор в области недропользования, возможно, поможет цифровая платформа «Недра», которая разрабатывается и будет запущена в тестовом режиме уже в 2024 году. Она должна сделать прозрачным использование всех добытых в республике полезных ископаемых. Александр Шадриков мрачно намекнул:

— Надеюсь, коллеги тоже подключатся!

Кто мутит воду в республике?

Отдельная важная тема для республики — охрана водных ресурсов. Как-никак 54% татарстанцев пьют воду из поверхностных водозаборов. Сильнее всего на качество поверхностных вод влияет сброс с очистных сооружений (их в Татарстане 183). Самые крупные — в Казани — сейчас реконструируют в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» (он тоже подходит к концу в 2024 году).

Не только Волгой полнится водная кубышка республики, и на многих объектах продолжается работа. Так, в 2023 году Росводресурсы помогли расчистить 7 км реки Берсут в Мамадышском районе (в рамках федпроекта «Сохранение уникальных водных объектов»). Научно-исследовательское судно «Фламинго» проплыло за сезон 684 километра по Волге и Каме, постоянно собирая данные о качестве воды на двух главных водохранилищах Татарстана.

Кроме этой плавучей лаборатории, в Татарстане 256 стационарных точек мониторинга и контроля качества воды в реках. На 95 водоемах выполнено более 36 тысяч измерений. Динамика улучшения есть, но факты загрязнений все-таки продолжают фиксироваться. Статистика неутешительная: за год выявили 457 нарушений в рамках надзорной деятельности, а жители прислали целых 626 жалоб — вдвое больше, чем в 2022 году!

realnoevremya.ru/Людмила Губаева

Кто же мутит воду в республике? И вновь героем дня становится группа компаний «Вамин» — она уже не раз фигурировала в выступлениях министра. Молочные реки — это хорошо только в сказках. На деле же разные предприятия «Вамина» загрязняют речки «мелким оптом», в разных районах Татарстана. С 2019 года экологи уже фиксировали нарушения на реке Сульча в Аксубаевском районе, на Шошме — в Балтасинском. А в 2023 году арена экологических нарушений «Вамина» переместилась в Арск, на Казанку. Материалы — в Татарской природоохранной прокуратуре.

Минувший год принес еще один водоохранный скандал — на сей раз в Камском Устье. Александр Шадриков напомнил собравшимся, что в 2022 году здесь начались берегоукрепительные работы. Ведь с 1988 года береговой уступ под воздействием естественных оползневых процессов здесь ушел в воду на 100 метров. Но нынешней весной при проведении работ были обнаружены трубы, из которых сбрасывались воды в грунт — и далее на участок берегоукрепления. Грунт размывало, берегоукрепительные работы оказались под угрозой. Кроме того, ООО «Инновация» начало проводить здесь земляные работы — его объекты стоят прямо на теле оползня. Причем ордер на эти работы на муниципальных землях не выдавался.

— На данный инцидент отреагировали Росприроднадзор и органы прокуратуры. Но виновным почему-то оказался инициатор берегоукрепления — муниципалитет, который отстаивал интересы жителей. При этом в министерство до сих пор поступают обращения от населения с жалобами на бездействия надзорных органов в отношении ООО «Инновация», — возмущался министр.

Волгу почти оздоровили, осталось не дать ей засохнуть

О визите Виктории Абрамченко в Татарстан «Реальное время» уже писало. Она настолько впечатлилась проектами рекультивации иловых полей и реконструкции Казанских очистных сооружений, проведенными в рамках нацпроекта «Оздоровление Волги», что поручила провести в Казани семинар-совещание для 16 регионов России. Татарстанские проекты и комплексные решения лягут в основу нового федерального проекта по экологическому оздоровлению водных объектов. Этот проект придет на смену «Оздоровлению Волги».

А задачей Минэкологии будет включить в новую федеральную программу максимум объектов из Татарстана. Как сказал министр, в Минприроды России уже направлены предложения по оздоровлению 29 водных объектов и реконструкции 17 очистных сооружений.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Александр Шадриков вновь обратил внимание на экологическую проблему номер один минувшего года. Речь шла, конечно, о беспрецедентном обмелении Волги и Камы. Долго останавливаться на этом министр не стал — об этом много писали и разговаривали, но позиция министерства остается неизменной: татарстанские экологи настаивают на том, что нужно уменьшить сбросные расходы Волжско-Камского каскада водохранилищ и рационально использовать водные ресурсы. На проблему обратило внимание руководство страны — создается правительственная комиссия, которая возьмет вопрос на контроль.

Под занавес своего доклада министр напомнил о том, что в 2024 году должна заработать отраслевая цифровая платформа, которая позволит экологам работать еще более прозрачно, а процессы сделает более открытыми для населения. В частности, после тестирования жителям Татарстана, станут доступны в реальном времени данные замеров качества атмосферного воздуха с АСКЗА.

Минэкологии нужно включиться в университетское предпринимательство

Президент Академии наук Рифкат Минниханов в своем коротком выступлении очертил контур общей работы Академии и министерства над научно-техническими проектами, но обратил внимание на недостаточный вклад Минэкологии РТ в развитие университетского технологического предпринимательства:

— Синэргетическая интеграция и потенциал наших вузов, органов власти и бизнеса позволили Татарстану выйти на первое место в стране по студенческой активности поданных и поддержанных заявок. Однако в общей массе количество курируемых министерством проектов составило чуть более 2%. Представляя существенный потенциал ведомства и большой охват курируемых Минэкологии направлений, такая ситуация никого не может устраивать.

Кроме того, президент АН РТ напомнил о том, сколько международных форумов и выставок проводится в Татарстане. По его мнению, министерство должно включиться в работу над большинством этих мероприятий:

— Не могу не остановиться на конгрессно-выставочной деятельности, поскольку она серьезно влияет на параметр узнаваемости научно-технологического развития. На большинстве форумов затрагиваются вопросы охраны окружающей среды и рационального природопользования. Хотелось бы, чтобы министерство в каждом из перечисленных форумов выступало организатором площадок, на которых можно было бы обсуждать вопросы экологии, энергосбережения, ресайклинга, бережного природопользования — как в деловой части, так и особенно в рамках выставочной деятельности.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Завершал череду выступлений Рустам Нигматуллин. Он напомнил о базовых экономических показателях, которые продемонстрировала республика в 2023 году. Переходя к экологическим вопросам, вице-премьер подвел итог работы министерства:

— В сфере ответственности Министерства экологии Республики Татарстан находится сложный, имеющий большую экономическую и социальную значимость комплекс вопросов: недропользование, развитие водного хозяйства, обеспечение экологической безопасности республики. В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки для жизнедеятельности республики министерством с 2019 года в рамках нацпроекта «Экология» реализовано мероприятий на 18,6 млрд рублей. Хочу отметить, что все мероприятия были выполнены, значения целевых показателей, установленные для Татарстана на 2023 год, достигнуты.

— Коллеги, у экологии нет границ. Все должны понимать личную экологическую ответственность и быть честными перед собой и перед нашими жителями. Ноль жалоб от населения — это общий для всех ведомств KPI! Защита экологии — это не модный тренд! Это базовая потребность наших жителей, системный, очень бережный подход, направленный на общий результат! — закрыл заседание коллегии Александр Шадриков.

1 / 57 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов