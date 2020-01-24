Борис Джонсон подписал соглашение о брексите

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о выходе страны из Евросоюза. Он намечен на 31 января, ранее постоянно переносился.

При подписании присутствовали представители Евросоюза и МИД Великобритании и главный переговорщик от Британии Дэвид Фрост, пишет RT со ссылкой на AFP.

Напомним, ранее королева Великобритании Елизавета II подписала билль о выходе страны из состава Евросоюза. После этого документ приобрел статус закона.



Сегодня глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение об условиях выхода Великобритании из ЕС.

