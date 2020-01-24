Новости общества

22:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Борис Джонсон подписал соглашение о брексите

21:57, 24.01.2020
Борис Джонсон подписал соглашение о брексите
Фото: pixabay.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о выходе страны из Евросоюза. Он намечен на 31 января, ранее постоянно переносился.

При подписании присутствовали представители Евросоюза и МИД Великобритании и главный переговорщик от Британии Дэвид Фрост, пишет RT со ссылкой на AFP.

Напомним, ранее королева Великобритании Елизавета II подписала билль о выходе страны из состава Евросоюза. После этого документ приобрел статус закона.

Сегодня глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение об условиях выхода Великобритании из ЕС.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров