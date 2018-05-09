Кузнецова Регина Викторовна
Общая информация
Родилась 24 января 1962 года в п. Бавлы Бавлинского района Татарской АССР.
Образование:
1986 год — Казанский электротехникум Министерства связи СССР (специальность «почтовая связь» )
2002 год — Современный гуманитарный институт (специальность «экономика»)
Трудовая деятельность:
1982 — 2006 гг. — ученик оператора, оператор первого класса, старший инструктор в группе по организации эксплуатации и обработки почтового обмена, инженер по качеству, начальник эксплуатационно-технического обмена, начальник отдела маркетинга, помощник начальника управления, заместитель начальника Республиканского центра перевозки почты, начальник Республиканского центра перевозки почты, первый заместитель начальника Казанского межрайонного почтамта.
2008 — 2010 гг. — заместитель директора, и.о. руководителя ФГУП УПС «Татарстан почтасы».
С января 2010 г. — директор УФПС «Татарстан почтасы» — филиал ФГУП «Почта России».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Рахматуллина, 3
- Телефон: (843) 221-18-00
- Email: delo@tatpochta.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018