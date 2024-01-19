Холодная Казань: почему платить за тепло по счетчику — себе дороже
Как возможность платить за отопление по нормативу в многоэтажках, оборудованных квартирными счетчиками, разоряет экономных жильцов
Счет на 26 тысяч рублей за отопление в декабре получила собственница квартиры в доме №6а по улице Абубакира Терегулова. Ее соседям, которые оплачивают тепло, как и она, согласно показаниям квартирных счетчиков, выставили меньшие суммы, однако и они в два раза и более превышают счета в аналогичных квартирах, где плата за тепло начисляется по нормативу. В материале «Реального времени» — о порядке расчетов за тепло, платежах «за того парня», которые взимают с ответственных потребителей, «черном ящике» расчетного центра, в котором нивелируются меры по энергосбережению и о том, как на 180 градусов развернулась ситуация, когда «люди злоупотребляют правом и вентилем».
26 тысяч за тепло в декабре
Сумму в 26 тысяч рублей с копейками обнаружила жительница казанской многоэтажки на улице Терегулова Лилия Х. в строчке «отопление» в счете-фактуре за декабрь от управляющей компании «Экопарк Дубрава», которая 3 месяца назад пыталась отказаться от услуг расчетного центра АО «Татэнергосбыт». Изумленная собственница квартиры, оборудованной собственным теплосчетчиком и экономно расходовавшая дорогостоящий ресурс обратилась с вопросом, откуда взялась такая сумма в управляющую компанию, но ее переадресовали в расчетный центр «Татэнергосбыта».
— В июле 2022 года я делала поверку теплосчетчика, и все данные тогда передала в «Энергосбыт», а мне в «Энергосбыте» по телефону объяснили, что до декабря 2023 года управляющая компания не передавала в расчетный центр показания теплосчетчиков, и мне плату за тепло начисляли по нормативу, а в декабре эти данные, наконец, передали, и поэтому получилась такая сумма.
Вычтут ли из этой суммы платежи, поступавшие от Лилии при расчетах по нормативу, пока не ясно. В расчетном центре ее направили в управляющую компанию — посоветовали подать заявление, чтобы УК, в свою очередь, прислала в расчетный центр документы на перерасчет.
— Я уже несколько дней пытаюсь дозвониться до бухгалтерии — там то занято, то трубку не берут. А пойти туда не могу — на руках у меня крошечный ребенок…
Но у Лилии хотя бы есть шансы на перерасчет, а вот другим собственникам, которые экономили тепло, принимали меры против его утечки через щели и окна и рассчитывали на этом сэкономить, поскольку платят по счетчикам, судя по всему, придется раскошелиться. Они получили счета за отопление на 4,5—5,9 тыс. рублей, в отличие от ни в чем себе не отказывавших соседей, которые не стали заморачиваться подсчетом калорий и экономией и платят за отопление по нормативу.
Тепло, которое «утекло»
— У меня за декабрь в строке «отопление» стоит сумма в 4,5 тысячи рублей, у соседки в точно такой же квартире — 1 800, — рассуждает жительница дома 6а Юлия Н. — Разница у нас в одном: она платит по нормативу, я по счетчику. Ходила в управляющую компанию разбираться, почему такая «дискриминация», но из их объяснений ничего не поняла.
Юлии объяснили, что в счет, который выставляют жильцам, включают не только расходы на отопление квартиры, но и часть общедомовых расходов — на оплату тепла, которое идет на обогрев подъездов, холлов и т. п. А сама она убеждена, что жильцы платят еще и за утечки тепла:
— У нас в доме по проекту теплые полы, в квартирах жарко, люди открывают форточки и обогревают улицу. А еще тепло уходит и через панорамные окна, да и качество строительства такое, что некоторые соседи, въезжая в новые квартиры, были вынуждены первым делом менять рамы и остекление.
Но, по мнению жильцов, было бы логично, если бы платежи за отопление были бы высокими у всех — им непонятно, откуда берется разница в размере платежей не в пользу тех, кто считает и расходует тепловую энергию экономно.
А не пойти ли вам… на прямые договоры?
— В прошлом году мы хотели уйти от расчетов за ЖКУ через единый расчетный центр «Татэнергосбыта», но часть собственников домов, которыми управляет наша компания, выступили против, — напомнил «Реальному времени» гендиректор УК «Экопарк Дубрава» Руслан Гильмутдинов. — Поэтому расчеты остались на аутсорсинге. Хотя я еще тогда предупреждал, что проводить их через собственную бухгалтерию и дешевле, и удобнее. Но большинство нам не доверилось. И наши функции в расчетах с жильцами за ЖКУ сводятся к тому, что мы снимаем показания счетчиков и передаем их в расчетный центр.
Гильмутдинов заверил, что повлиять на расчеты управляющая компания не может — показания счетчиков передаются, по сути, в некий «черный ящик». Правда, добавил:
— Мы можем выяснить в ЕРЦ, почему собственникам выставили те или иные суммы. Но при этом мы должны делать двойную работу — сами разобраться в расчетах, обратиться в ЕРЦ. И при этом время идет, жильцы ходят к нам и в ЕРЦ, а негатив копится!
Руководитель УК говорит, что «шквала претензий» по поводу высоких начислений за отопление от жильцов не поступало, и объясняет это тем, что собственники жилья в курсе, что по этому поводу надо обращаться в расчетный центр.
А еще Руслан Гильмутдинов посетовал, что «с точки зрения начислений за ресурсы» управляющие компании сегодня являются самой пострадавшей стороной»:
— Ресурсоснабжающие организации выставляют нам общую сумму платежа, а собственники платят нам. И даже если кто-то из них не заплатил, нам необходимо оплатить счет ресурсоснабжающей организации в полном объеме. А потом уже разбираться с должниками. Такой порядок нам крайне невыгоден, от ресурсов у нас одни убытки!
А еще, добавил он, сама УК заинтересована как раз в том, чтобы счета были как можно скромнее — «чтобы народ не возмущался» и чтобы на компании «висело» поменьше долгов.
— В идеале же хотелось бы, чтобы собственники квартир вообще перешли на прямые договоры с поставщиками ресурсов — тогда мы вообще не отвечали бы за эти расчеты и работали без долгов.
Квартиры одинаковые — теплопотери разные
Гендиректор УК «Экопарк «Дубрава» заявил, что со счетом на 26 тысяч рублей за отопление они будут разбираться. И подтвердил наибольшую вероятность версии, связанной с единовременной подачей показаний счетчиков, которые длительный период не подавались к расчету:
— Предполагаю, это какая-то ошибка, скорее всего ей начислили оплату по счетчику, а внесенную ей оплату по нормативу не учли.
Что же касается странной разницы в плате за отопление одинаковых по площади квартир, то Руслан Гильмутдинов предположил, что роль здесь играют несколько факторов. По его словам, разница между показаниями общедомового счетчика, суммой показаний квартирных и суммой нормативных затрат тепла на отопление не оборудованных счетчиками квартир, распределяется пропорционально площади квартир между всеми жильцами:
— Это так называемый ОДН, плата за ОДН выставляется всем жильцам пропорционально площади квартир. Эта сумма не может привести к резкому увеличению или уменьшению общего счета за тепло. А вот если у кого-то радиаторы включены на максимум, если в квартире есть панорамное остекление — стена из стекла, через которую происходят большие теплопотери, если квартира на последнем этаже, а наверху нет технического этажа — только крыша, если квартира угловая, то счетчики в таких квартирах будут накручивать значительно большие суммы, нежели в аналогичных по площади квартирах, за отопление которых берут плату по нормативу.
В заключение гендиректор УК рекомендовал обладателям квартир, в которые пришли большие счета за отопление, сравнить их не со счетами соседей, а со своими собственными — за прошлогоднюю зиму. Дескать, возможно, большой разницы и не обнаружится.
Не пользуются счетчиком? Пусть ответят за ОДН!
— Я живу в таком же доме, который оборудован квартирными теплосчетчиками, и у нас сложилась точно такая же ситуация, как в доме на Терегулова, — прокомментировала слова гендиректора УК «Экопарк Дубрава» эксперт «Реального времени» инженер-теплотехник Ильсия Хабирова. Покупая несколько лет назад квартиру в доме с индивидуальными теплосчетчиками, я рассчитывала сэкономить на отоплении. Я каждую зиму держу в квартире комфортную для меня температуру в 22 градуса. При этом окна нараспашку не открываю — просто слегка прикручиваю краны на батареях. Но насколько я понимаю в вопросах теплообмена, те, кто платят по нормативу, об энергосбережении не беспокоятся, поскольку сумма за отопление в их счетах от рационального расходования тепла не зависит. А в итоге за их вечно горячие радиаторы и открытые форточки расплачиваюсь я и мне подобные.
Собеседница «Реального времени» считает, что значительные суммы на домовом теплосчетчике набегают от тех, кто платит по нормативу, поскольку они не полностью оплачивают реально потребленную в квартирах энергию, а «сверхнормативные» гигакалории учитываются в строке «ОДН», и потом их стоимость распределяется на всех собственников дома.
— Это несправедливо, но повлиять на тех, кто не использует счетчики и безучетно тратит тепло за наш счет, мы сегодня не можем, — говорит она. — Нужно, чтобы их законодательно обязали пользоваться квартирными теплосчетчиками, если дом сдан с ними, либо установить нормативный объем тепла на ОДН, а остальную сумму за потребленное тепло относить только на те квартиры, собственники которых платят по нормативу. Это стимулировало бы людей пользоваться приборами учета, беречь тепло и устранило вопиющую несправедливость, когда часть жильцов платит за услугу, которую они не потребляли.
«Реальное время» направило в АО «Татэнергосбыт» запрос, в котором попросило пояснить, какие конкретно факторы влияют на разницу счетов в квартирах, где оплата тепла производится по счетчику, и в квартирах, где расчет ведется по нормативу, а также уточнить, возможно ли, чтобы эта разница возникала вследствие того, что при оплате отопления части квартир по нормативу сумма этих платежей вычитается из общего расхода тепла в доме, а перерасход тепла в этих квартирах относительно норматива учитывается в расходе тепла на отопление помещений общего пользования и распределяется на всех собственников пропорционально площади их квартир. Также мы попросили пояснить, какие меры следует предпринять для устранения перекоса в расчетах, который нарушает права потребителей, потому что они платят за услугу, которую не получали.
Нам ответили, что рост начислений вызван значительным понижением температуры, которое приводит к увеличению вошедшего в многоквартирный дом объема тепловой энергии.
— Если в многоквартирном доме у жильцов, которые передают показания счетчиков начислено за отопление больше, чем у тех, у кого индивидуальный прибор учета отсутствует — это не означает, что произошла какая-либо ошибка, — подтвердили теорию инженера-теплотехника в «Татэнергосбыте». — Дело в том, что фактическое потребление может быть и выше расчетного. Многоквартирный дом №6а по улице Абубекира Терегулова оборудован общедомовым прибором учета тепловой энергии, но не все помещения в нем оборудованы индивидуальными приборами учета. В связи с этим определение количества потребленной тепловой энергии в отношении помещений, оборудованных приборами учета, осуществляется исходя из их показаний, а в отношении помещений, не оборудованных приборами учета, расчетным путем, исходя из фактического потребления помещений по приборам учета и их площади. При этом разница между объемом по общедомовому прибору учета и объемом потребления в помещениях (определенным по приборам учета и расчетным способом) распределяется между всеми помещениями пропорционально их площади.
комментарии