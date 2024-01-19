Холодная Казань: почему платить за тепло по счетчику — себе дороже

Как возможность платить за отопление по нормативу в многоэтажках, оборудованных квартирными счетчиками, разоряет экономных жильцов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Счет на 26 тысяч рублей за отопление в декабре получила собственница квартиры в доме №6а по улице Абубакира Терегулова. Ее соседям, которые оплачивают тепло, как и она, согласно показаниям квартирных счетчиков, выставили меньшие суммы, однако и они в два раза и более превышают счета в аналогичных квартирах, где плата за тепло начисляется по нормативу. В материале «Реального времени» — о порядке расчетов за тепло, платежах «за того парня», которые взимают с ответственных потребителей, «черном ящике» расчетного центра, в котором нивелируются меры по энергосбережению и о том, как на 180 градусов развернулась ситуация, когда «люди злоупотребляют правом и вентилем».

26 тысяч за тепло в декабре



Сумму в 26 тысяч рублей с копейками обнаружила жительница казанской многоэтажки на улице Терегулова Лилия Х. в строчке «отопление» в счете-фактуре за декабрь от управляющей компании «Экопарк Дубрава», которая 3 месяца назад пыталась отказаться от услуг расчетного центра АО «Татэнергосбыт». Изумленная собственница квартиры, оборудованной собственным теплосчетчиком и экономно расходовавшая дорогостоящий ресурс обратилась с вопросом, откуда взялась такая сумма в управляющую компанию, но ее переадресовали в расчетный центр «Татэнергосбыта».

— В июле 2022 года я делала поверку теплосчетчика, и все данные тогда передала в «Энергосбыт», а мне в «Энергосбыте» по телефону объяснили, что до декабря 2023 года управляющая компания не передавала в расчетный центр показания теплосчетчиков, и мне плату за тепло начисляли по нормативу, а в декабре эти данные, наконец, передали, и поэтому получилась такая сумма.

Сумму в 26 тысяч рублей с копейками обнаружила жительница дома №6а по улице Терегулова в строчке «отопление» в счете-фактуре за декабрь. скрин realnoevremya.ru сайта uslugi.tatarstan.ru

Вычтут ли из этой суммы платежи, поступавшие от Лилии при расчетах по нормативу, пока не ясно. В расчетном центре ее направили в управляющую компанию — посоветовали подать заявление, чтобы УК, в свою очередь, прислала в расчетный центр документы на перерасчет.

— Я уже несколько дней пытаюсь дозвониться до бухгалтерии — там то занято, то трубку не берут. А пойти туда не могу — на руках у меня крошечный ребенок…

Но у Лилии хотя бы есть шансы на перерасчет, а вот другим собственникам, которые экономили тепло, принимали меры против его утечки через щели и окна и рассчитывали на этом сэкономить, поскольку платят по счетчикам, судя по всему, придется раскошелиться. Они получили счета за отопление на 4,5—5,9 тыс. рублей, в отличие от ни в чем себе не отказывавших соседей, которые не стали заморачиваться подсчетом калорий и экономией и платят за отопление по нормативу.

Тепло, которое «утекло»

— У меня за декабрь в строке «отопление» стоит сумма в 4,5 тысячи рублей, у соседки в точно такой же квартире — 1 800, — рассуждает жительница дома 6а Юлия Н. — Разница у нас в одном: она платит по нормативу, я по счетчику. Ходила в управляющую компанию разбираться, почему такая «дискриминация», но из их объяснений ничего не поняла.

Юлии объяснили, что в счет, который выставляют жильцам, включают не только расходы на отопление квартиры, но и часть общедомовых расходов — на оплату тепла, которое идет на обогрев подъездов, холлов и т. п. А сама она убеждена, что жильцы платят еще и за утечки тепла:

— У нас в доме по проекту теплые полы, в квартирах жарко, люди открывают форточки и обогревают улицу. А еще тепло уходит и через панорамные окна, да и качество строительства такое, что некоторые соседи, въезжая в новые квартиры, были вынуждены первым делом менять рамы и остекление.

Жильцы дома открывают форточки и обогревают улицу, тепло уходит через панорамные окна. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Но, по мнению жильцов, было бы логично, если бы платежи за отопление были бы высокими у всех — им непонятно, откуда берется разница в размере платежей не в пользу тех, кто считает и расходует тепловую энергию экономно.

А не пойти ли вам… на прямые договоры?

— В прошлом году мы хотели уйти от расчетов за ЖКУ через единый расчетный центр «Татэнергосбыта», но часть собственников домов, которыми управляет наша компания, выступили против, — напомнил «Реальному времени» гендиректор УК «Экопарк Дубрава» Руслан Гильмутдинов. — Поэтому расчеты остались на аутсорсинге. Хотя я еще тогда предупреждал, что проводить их через собственную бухгалтерию и дешевле, и удобнее. Но большинство нам не доверилось. И наши функции в расчетах с жильцами за ЖКУ сводятся к тому, что мы снимаем показания счетчиков и передаем их в расчетный центр.

Гильмутдинов заверил, что повлиять на расчеты управляющая компания не может — показания счетчиков передаются, по сути, в некий «черный ящик». Правда, добавил:

— Мы можем выяснить в ЕРЦ, почему собственникам выставили те или иные суммы. Но при этом мы должны делать двойную работу — сами разобраться в расчетах, обратиться в ЕРЦ. И при этом время идет, жильцы ходят к нам и в ЕРЦ, а негатив копится!

Гендиректор УК «Экопарк Дубрава» Руслан Гильмутдинов считает, что контролировать расчеты за ЖКУ было бы проще, если бы ими занималась бухгалтерия компании, а не расчетный центр АО «Татэнергосбыт». скрин realnoevremya.ru сайта yandex.ru/maps

Руководитель УК говорит, что «шквала претензий» по поводу высоких начислений за отопление от жильцов не поступало, и объясняет это тем, что собственники жилья в курсе, что по этому поводу надо обращаться в расчетный центр.

А еще Руслан Гильмутдинов посетовал, что «с точки зрения начислений за ресурсы» управляющие компании сегодня являются самой пострадавшей стороной»:

— Ресурсоснабжающие организации выставляют нам общую сумму платежа, а собственники платят нам. И даже если кто-то из них не заплатил, нам необходимо оплатить счет ресурсоснабжающей организации в полном объеме. А потом уже разбираться с должниками. Такой порядок нам крайне невыгоден, от ресурсов у нас одни убытки!

А еще, добавил он, сама УК заинтересована как раз в том, чтобы счета были как можно скромнее — «чтобы народ не возмущался» и чтобы на компании «висело» поменьше долгов.

— В идеале же хотелось бы, чтобы собственники квартир вообще перешли на прямые договоры с поставщиками ресурсов — тогда мы вообще не отвечали бы за эти расчеты и работали без долгов.

Квартиры одинаковые — теплопотери разные

Гендиректор УК «Экопарк «Дубрава» заявил, что со счетом на 26 тысяч рублей за отопление они будут разбираться. И подтвердил наибольшую вероятность версии, связанной с единовременной подачей показаний счетчиков, которые длительный период не подавались к расчету:

— Предполагаю, это какая-то ошибка, скорее всего ей начислили оплату по счетчику, а внесенную ей оплату по нормативу не учли.

По словам Руслана Гильмутдинова, разница между показаниями общедомового счетчика, суммой показаний квартирных и суммой нормативных затрат тепла на отопление не оборудованных счетчиками квартир, распределяется пропорционально площади квартир между всеми жильцами — как затраты тепла на общедомовые нужды (ОДН). realnoevremya.ru (архив)

Что же касается странной разницы в плате за отопление одинаковых по площади квартир, то Руслан Гильмутдинов предположил, что роль здесь играют несколько факторов. По его словам, разница между показаниями общедомового счетчика, суммой показаний квартирных и суммой нормативных затрат тепла на отопление не оборудованных счетчиками квартир, распределяется пропорционально площади квартир между всеми жильцами:

— Это так называемый ОДН, плата за ОДН выставляется всем жильцам пропорционально площади квартир. Эта сумма не может привести к резкому увеличению или уменьшению общего счета за тепло. А вот если у кого-то радиаторы включены на максимум, если в квартире есть панорамное остекление — стена из стекла, через которую происходят большие теплопотери, если квартира на последнем этаже, а наверху нет технического этажа — только крыша, если квартира угловая, то счетчики в таких квартирах будут накручивать значительно большие суммы, нежели в аналогичных по площади квартирах, за отопление которых берут плату по нормативу.

В заключение гендиректор УК рекомендовал обладателям квартир, в которые пришли большие счета за отопление, сравнить их не со счетами соседей, а со своими собственными — за прошлогоднюю зиму. Дескать, возможно, большой разницы и не обнаружится.

Не пользуются счетчиком? Пусть ответят за ОДН!

— Я живу в таком же доме, который оборудован квартирными теплосчетчиками, и у нас сложилась точно такая же ситуация, как в доме на Терегулова, — прокомментировала слова гендиректора УК «Экопарк Дубрава» эксперт «Реального времени» инженер-теплотехник Ильсия Хабирова. Покупая несколько лет назад квартиру в доме с индивидуальными теплосчетчиками, я рассчитывала сэкономить на отоплении. Я каждую зиму держу в квартире комфортную для меня температуру в 22 градуса. При этом окна нараспашку не открываю — просто слегка прикручиваю краны на батареях. Но насколько я понимаю в вопросах теплообмена, те, кто платят по нормативу, об энергосбережении не беспокоятся, поскольку сумма за отопление в их счетах от рационального расходования тепла не зависит. А в итоге за их вечно горячие радиаторы и открытые форточки расплачиваюсь я и мне подобные.

«Те, кто платят по нормативу, об энергосбережении не беспокоятся, поскольку сумма за отопление в их счетах от рационального расходования тепла не зависит». realnoevremya.ru (архив)

Собеседница «Реального времени» считает, что значительные суммы на домовом теплосчетчике набегают от тех, кто платит по нормативу, поскольку они не полностью оплачивают реально потребленную в квартирах энергию, а «сверхнормативные» гигакалории учитываются в строке «ОДН», и потом их стоимость распределяется на всех собственников дома.

— Это несправедливо, но повлиять на тех, кто не использует счетчики и безучетно тратит тепло за наш счет, мы сегодня не можем, — говорит она. — Нужно, чтобы их законодательно обязали пользоваться квартирными теплосчетчиками, если дом сдан с ними, либо установить нормативный объем тепла на ОДН, а остальную сумму за потребленное тепло относить только на те квартиры, собственники которых платят по нормативу. Это стимулировало бы людей пользоваться приборами учета, беречь тепло и устранило вопиющую несправедливость, когда часть жильцов платит за услугу, которую они не потребляли.

«Реальное время» направило в АО «Татэнергосбыт» запрос, в котором попросило пояснить, какие конкретно факторы влияют на разницу счетов в квартирах, где оплата тепла производится по счетчику, и в квартирах, где расчет ведется по нормативу, а также уточнить, возможно ли, чтобы эта разница возникала вследствие того, что при оплате отопления части квартир по нормативу сумма этих платежей вычитается из общего расхода тепла в доме, а перерасход тепла в этих квартирах относительно норматива учитывается в расходе тепла на отопление помещений общего пользования и распределяется на всех собственников пропорционально площади их квартир. Также мы попросили пояснить, какие меры следует предпринять для устранения перекоса в расчетах, который нарушает права потребителей, потому что они платят за услугу, которую не получали.



В «Татэнергосбыт» ежегодно поступает множество обращений, связанных с ростом платы за услугу «отопление» в декабре и январе месяце. realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Нам ответили, что рост начислений вызван значительным понижением температуры, которое приводит к увеличению вошедшего в многоквартирный дом объема тепловой энергии.



— Если в многоквартирном доме у жильцов, которые передают показания счетчиков начислено за отопление больше, чем у тех, у кого индивидуальный прибор учета отсутствует — это не означает, что произошла какая-либо ошибка, — подтвердили теорию инженера-теплотехника в «Татэнергосбыте». — Дело в том, что фактическое потребление может быть и выше расчетного. Многоквартирный дом №6а по улице Абубекира Терегулова оборудован общедомовым прибором учета тепловой энергии, но не все помещения в нем оборудованы индивидуальными приборами учета. В связи с этим определение количества потребленной тепловой энергии в отношении помещений, оборудованных приборами учета, осуществляется исходя из их показаний, а в отношении помещений, не оборудованных приборами учета, расчетным путем, исходя из фактического потребления помещений по приборам учета и их площади. При этом разница между объемом по общедомовому прибору учета и объемом потребления в помещениях (определенным по приборам учета и расчетным способом) распределяется между всеми помещениями пропорционально их площади.