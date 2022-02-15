Госжилинспекция Татарстана нашла виновных в «космических» счетах за отопление

«Реальное время» разбиралось в причинах резкого роста платежей за отопление в Татарстане и отсутствия экономии с приборами учета

В феврале по традиции резко усилилось недовольство казанцев ростом платы за отопление — так, что даже президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал «отреагировать на ситуацию». Только в Госжилинспекцию республики за первые 10 дней февраля поступило жалоб больше, чем за весь январь! Среди недовольных — собственники квартир, оборудованных счетчиками тепла, то есть те, кто по логике вещей, избавлены от двух главных проблем централизованного отопления — необходимости платить «за того парня» и за отопление улицы при перетопе. Как экономия на отоплении одних потребителей больно бьет по карману других, почему собственники квартир косвенно спонсируют владельцев и арендаторов коммерческих помещений и откуда берутся в январской платежке самые большие суммы за отопление из всех, что начисляются в течение года, разбиралось «Реальное время».

«Люди злоупотребляют правом и вентилем»

Казанец Рустем Хабибуллин несколько лет добивался, чтобы ему начисляли плату за тепло по показаниям квартирных счетчиков, установленных при сдаче его дома. Право на то, чтобы УК «поставила на счетчик» тех, у кого такой прибора учета есть, жители других регионов отбивали через Конституционный суд России.

Поэтому сейчас начисления в домах с квартирными счетчиками тепла идут в соответствии с подтвержденным Конституционным судом порядком — счета собственникам квартир выставляют по данным прибора. Но жильцы снова недовольны, потому что к этим счетам плюсуется расход тепла на общедомовые нужды, который порой превышает расход тепла в квартирах и никак не соответствует скромным площадям общего пользования.

— Проблема в том, что люди, имеющие возможность платить по индивидуальным приборам учета тепла, имеют возможность и перекрывать вентиль, отключая отопление своих квартир, — пояснила «Реальному времени» замначальника Госжилинспекции Татарстана Светлана Загидуллина. — Они таким образом экономят и фактически злоупотребляют этим своим правом. Так часто делают, в частности, те, кто квартиру в новом доме купил, но в ней пока не живет. И эта их экономия в конечном счете влетает в копеечку соседям таких собственников, ведь холодная квартира начинает прогреваться за счет воздуха, поступающего через поры в стенах из соседской, отапливаемой квартиры.

В соответствии с законом сохранения энергии потребление тепла у тех, кто держит вентиль открытым, растет, и платят за тепло они больше, чем могли бы, если бы соседи не экономили, поясняет эксперт. Одновременно растет и разница между объемом тепловой энергии, которая поступила в дом, и энергии, которую учли квартирные приборы учета.

— А все, что не учли эти приборы, должно оплачиваться — и оплачивается в равных долях собственниками квартир, поэтому счета растут у всех. Но больше других платят те, кто добросовестно поддерживает в квартире нормативную температуру, а не прикручивает вентиль на вводе, — пояснила Загидуллина.

Именно такой поворот событий, по ее словам, и предполагали в Госжилинспекции Татарстана, когда несколько лет назад стали разворачиваться баталии между собственниками и управляющими компаниями за право платить по квартирным счетчикам тепла в домах, где не все счетчики были введены в эксплуатацию. Дескать, пока платили за тепло по расчету — пропорционально квадратным метрам — такой несправедливости возникнуть не могло.

Подобная проблема уже возникала с ОДН за воду и свет. Фото: Максим Платонов

Виноваты депутаты или мы сами виноваты?

Однако подобная проблема уже возникала с ОДН за воду и свет, и первоначально плата за неучтенные литры и киловатт-часы несправедливо распределялась на добросовестных собственников квартир. И решилась эта проблема, когда ОДН сделали нормированным, отсекли УК возможность вписывать в эту графу любые суммы, а набегавшие сверх счетчиков и нормативов ОДН расходы стали распределять между теми, кто не установил счетчики.

«Реальное время» поинтересовалось у Светланы Загидуллиной: возможно для обеспечения справедливости и разумности при расчетах за тепло по счетчику нам просто не хватает продуманного и узаконенного механизма, который бы стимулировал управляющие компании к выявлению тех, кто отапливается за чужой счет, и предусматривал способ взыскать с них за потребленное, но неучтенное тепло? И она согласилась, уточнив, что «это задача наших депутатов».

— Люди сами виноваты в том, что платят лишнее, — высказала другую точку зрения член рабочей группы Общественной палаты Татарстана по общественному контролю в сфере ЖКХ Зоя Куклина. — Собственники не интересуются ни количеством отапливаемой площади в доме, ни его состоянием, а самое главное — не принимают участия в управлении домом. У нас с 2011 года должны действовать Советы МКД (многоквартирных домов) — а где они? Их нет! Никто из собственников не контролирует действия управляющих компаний. Никто не заводит личный кабинет в ГИС ЖКХ. Никто о своем доме ничего не знает. А претензии появляются только, когда приходит большой счет за отопление, но даже и тут эти претензии формулируются без понимания истинного положения дел. Например, возмущается человек: «Слишком большой счет, в соседнем доме меньше». А если ты живешь в доме, где общих помещений больше, комфорта больше, чем в соседней «хрущовке»? Общедомовая собственность в этих домах разная, а ее нужно содержать и обслуживать.

«Коммерческая» составляющая в счете за квартиру

В разговоре с заместителем руководителя ГЖИ РТ выяснилось, что определенная несправедливость присутствует также в расчетах за отопление с собственниками квартир, не оборудованных индивидуальными приборами учета тепловой энергии, в домах, где первые этажи отданы под нежилые помещения — магазины и офисы. И от этой несправедливости не защищает даже отдельный учет расхода тепла у коммерсантов.

Схема расчета со стороны представляется простой и логичной: из объема потребленного в доме тепла вычитаются гигакалории, потраченные на обогрев более энергоемких в силу большой высоты потолков, витражных окон и дверей коммерческих помещений, а оставшееся распределяется пропорционально площади квартир между собственниками жилых помещений.

— А по действующему порядку, в доме с помещениями, оборудованными индивидуальными приборами учета, в формулу для расчета платы за отопление помещений, где таких приборов нет, закладывается составляющая, зависящая от среднего потребления тепла в помещениях со счетчиками, — говорит Светлана Загидуллина. — Поскольку потребление в коммерческих помещениях выше, чем в квартирах, то получается, что собственники квартир платят больше. И есть еще общедомовые помещения, которые собственники тоже должны содержать — и платить за их отопление, то есть платить ОДН. Если бы эта величина определялась отдельно, тогда расчет выглядел бы практически идеальным, а сейчас ОДН включается в общую формулу расчета.

Слабым утешением в этой ситуации служит тот факт, что невозможно включить в счет-фактуру большее количество тепла, чем попало в дом согласно счетчику. То есть общая стоимость тепла, согласно пояснениям ГЖИ, не завышена, но распределение платежей между собственниками не вполне справедливо.

Слабым утешением в этой ситуации служит тот факт, что невозможно включить в счет-фактуру большее количество тепла, чем попало в дом согласно счетчику. Фото: realnoevremya.ru

Три причины одного повышения

Как сообщили «Реальному времени» жилищные инспекторы, количество обращений от жителей Казани, касающихся платы за отопление, росло с понижением температуры за окном: в октябре 2021 года их было 13, в ноябре — 14, в декабре — 26, в январе 2022-го — 34, а только за первую декаду февраля — уже 39. Жалуются на рост платы за тепло и жители других городов Татарстана.

Возмутивший население рост начислений за отопление в декабрьских и особенно январских платежках Светлана Загидуллина объяснила объективными причинами:

— Во-первых, разница в среднемесячных температурах, по данным Гидрометцентра, оказалась значительной: в декабре — минус 8 градусов, в январе — минус 11. Во-вторых, расчетный месяц у нас не с 1 по 30 или 31 число, а с 25 числа по 25-е. В декабре в расчет вошла почти неделя ноября, а январь — первый по-настоящему зимний месяц, намного более холодный, поэтому и потребление тепла самое высокое. И так было всегда: недовольство населения традиционно возрастает по итогам января. Третья причина — во втором полугодии выросли тарифы на тепло.

«Человек должен понимать, какова отапливаемая площадь!»

По мнению Зои Куклиной, оценить адекватность роста платежей сами собственники могли бы по информации в ГИС ЖКХ, где управляющие компании обязаны размещать сведения о каждом доме. Но зачастую этих сведений в ГИС ЖКХ просто нет или они не соответствуют действительности. На отсутствие в системе и других официальных источниках полной информации о своем доме жалуется и Рустем Хабибуллин. В частности, он удивляется:

— Я никак не могу добиться от УК информации о том, какова реальная площадь офисных, жилых и общих помещений в доме, я уже устал говорить. Они же на запросы о площадях мне, прокуратуре, жилинспекции все время разные цифры давали!

— Отсутствие или недостоверность информации в ГИС ЖКХ — это прямое нарушение управляющей компанией лицензионных требований, но такие компании не торопятся лишать лицензий, — говорит Зоя Куклина. — Вот, к примеру, дом 10 на Меридианной в Казани. В ГИС ЖКХ — ни одного отчета. В доме, согласно системе, 11 тысяч квадратных метров, жилых — 4 тысячи. А где еще 7 тысяч «квадратов»? Что за дом странный? И никаких объяснений. Директор УК посылает к бухгалтеру, тот плечами пожимает. А человек должен понимать, какова в доме отапливаемая площадь!