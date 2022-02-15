Госжилинспекция Татарстана нашла виновных в «космических» счетах за отопление
«Реальное время» разбиралось в причинах резкого роста платежей за отопление в Татарстане и отсутствия экономии с приборами учета
В феврале по традиции резко усилилось недовольство казанцев ростом платы за отопление — так, что даже президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал «отреагировать на ситуацию». Только в Госжилинспекцию республики за первые 10 дней февраля поступило жалоб больше, чем за весь январь! Среди недовольных — собственники квартир, оборудованных счетчиками тепла, то есть те, кто по логике вещей, избавлены от двух главных проблем централизованного отопления — необходимости платить «за того парня» и за отопление улицы при перетопе. Как экономия на отоплении одних потребителей больно бьет по карману других, почему собственники квартир косвенно спонсируют владельцев и арендаторов коммерческих помещений и откуда берутся в январской платежке самые большие суммы за отопление из всех, что начисляются в течение года, разбиралось «Реальное время».
«Люди злоупотребляют правом и вентилем»
Казанец Рустем Хабибуллин несколько лет добивался, чтобы ему начисляли плату за тепло по показаниям квартирных счетчиков, установленных при сдаче его дома. Право на то, чтобы УК «поставила на счетчик» тех, у кого такой прибора учета есть, жители других регионов отбивали через Конституционный суд России.
Поэтому сейчас начисления в домах с квартирными счетчиками тепла идут в соответствии с подтвержденным Конституционным судом порядком — счета собственникам квартир выставляют по данным прибора. Но жильцы снова недовольны, потому что к этим счетам плюсуется расход тепла на общедомовые нужды, который порой превышает расход тепла в квартирах и никак не соответствует скромным площадям общего пользования.
В соответствии с законом сохранения энергии потребление тепла у тех, кто держит вентиль открытым, растет, и платят за тепло они больше, чем могли бы, если бы соседи не экономили, поясняет эксперт. Одновременно растет и разница между объемом тепловой энергии, которая поступила в дом, и энергии, которую учли квартирные приборы учета.
— А все, что не учли эти приборы, должно оплачиваться — и оплачивается в равных долях собственниками квартир, поэтому счета растут у всех. Но больше других платят те, кто добросовестно поддерживает в квартире нормативную температуру, а не прикручивает вентиль на вводе, — пояснила Загидуллина.
Именно такой поворот событий, по ее словам, и предполагали в Госжилинспекции Татарстана, когда несколько лет назад стали разворачиваться баталии между собственниками и управляющими компаниями за право платить по квартирным счетчикам тепла в домах, где не все счетчики были введены в эксплуатацию. Дескать, пока платили за тепло по расчету — пропорционально квадратным метрам — такой несправедливости возникнуть не могло.
Виноваты депутаты или мы сами виноваты?
Однако подобная проблема уже возникала с ОДН за воду и свет, и первоначально плата за неучтенные литры и киловатт-часы несправедливо распределялась на добросовестных собственников квартир. И решилась эта проблема, когда ОДН сделали нормированным, отсекли УК возможность вписывать в эту графу любые суммы, а набегавшие сверх счетчиков и нормативов ОДН расходы стали распределять между теми, кто не установил счетчики.
«Реальное время» поинтересовалось у Светланы Загидуллиной: возможно для обеспечения справедливости и разумности при расчетах за тепло по счетчику нам просто не хватает продуманного и узаконенного механизма, который бы стимулировал управляющие компании к выявлению тех, кто отапливается за чужой счет, и предусматривал способ взыскать с них за потребленное, но неучтенное тепло? И она согласилась, уточнив, что «это задача наших депутатов».
«Коммерческая» составляющая в счете за квартиру
В разговоре с заместителем руководителя ГЖИ РТ выяснилось, что определенная несправедливость присутствует также в расчетах за отопление с собственниками квартир, не оборудованных индивидуальными приборами учета тепловой энергии, в домах, где первые этажи отданы под нежилые помещения — магазины и офисы. И от этой несправедливости не защищает даже отдельный учет расхода тепла у коммерсантов.
Схема расчета со стороны представляется простой и логичной: из объема потребленного в доме тепла вычитаются гигакалории, потраченные на обогрев более энергоемких в силу большой высоты потолков, витражных окон и дверей коммерческих помещений, а оставшееся распределяется пропорционально площади квартир между собственниками жилых помещений.
— А по действующему порядку, в доме с помещениями, оборудованными индивидуальными приборами учета, в формулу для расчета платы за отопление помещений, где таких приборов нет, закладывается составляющая, зависящая от среднего потребления тепла в помещениях со счетчиками, — говорит Светлана Загидуллина. — Поскольку потребление в коммерческих помещениях выше, чем в квартирах, то получается, что собственники квартир платят больше. И есть еще общедомовые помещения, которые собственники тоже должны содержать — и платить за их отопление, то есть платить ОДН. Если бы эта величина определялась отдельно, тогда расчет выглядел бы практически идеальным, а сейчас ОДН включается в общую формулу расчета.
Слабым утешением в этой ситуации служит тот факт, что невозможно включить в счет-фактуру большее количество тепла, чем попало в дом согласно счетчику. То есть общая стоимость тепла, согласно пояснениям ГЖИ, не завышена, но распределение платежей между собственниками не вполне справедливо.
Три причины одного повышения
Как сообщили «Реальному времени» жилищные инспекторы, количество обращений от жителей Казани, касающихся платы за отопление, росло с понижением температуры за окном: в октябре 2021 года их было 13, в ноябре — 14, в декабре — 26, в январе 2022-го — 34, а только за первую декаду февраля — уже 39. Жалуются на рост платы за тепло и жители других городов Татарстана.
Возмутивший население рост начислений за отопление в декабрьских и особенно январских платежках Светлана Загидуллина объяснила объективными причинами:
— Во-первых, разница в среднемесячных температурах, по данным Гидрометцентра, оказалась значительной: в декабре — минус 8 градусов, в январе — минус 11. Во-вторых, расчетный месяц у нас не с 1 по 30 или 31 число, а с 25 числа по 25-е. В декабре в расчет вошла почти неделя ноября, а январь — первый по-настоящему зимний месяц, намного более холодный, поэтому и потребление тепла самое высокое. И так было всегда: недовольство населения традиционно возрастает по итогам января. Третья причина — во втором полугодии выросли тарифы на тепло.
«Человек должен понимать, какова отапливаемая площадь!»
По мнению Зои Куклиной, оценить адекватность роста платежей сами собственники могли бы по информации в ГИС ЖКХ, где управляющие компании обязаны размещать сведения о каждом доме. Но зачастую этих сведений в ГИС ЖКХ просто нет или они не соответствуют действительности. На отсутствие в системе и других официальных источниках полной информации о своем доме жалуется и Рустем Хабибуллин. В частности, он удивляется:
— Отсутствие или недостоверность информации в ГИС ЖКХ — это прямое нарушение управляющей компанией лицензионных требований, но такие компании не торопятся лишать лицензий, — говорит Зоя Куклина. — Вот, к примеру, дом 10 на Меридианной в Казани. В ГИС ЖКХ — ни одного отчета. В доме, согласно системе, 11 тысяч квадратных метров, жилых — 4 тысячи. А где еще 7 тысяч «квадратов»? Что за дом странный? И никаких объяснений. Директор УК посылает к бухгалтеру, тот плечами пожимает. А человек должен понимать, какова в доме отапливаемая площадь!
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым