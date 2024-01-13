День в истории 13 января: введены ученые степени, День печати, УНИКС — «Парма»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 13 января 2024 года
13 января у Центра семьи «Казан» пройдет праздничная программа «Снова с Новым!» в честь старого Нового года. В России отмечают День российской печати. Четыре года назад подтвердился первый случай COVID-19 за пределами Китая, 90 лет назад в СССР введены ученые степени доктора и кандидата наук, 166 лет назад в обращение поступила первая российская почтовая марка. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- У Центра семьи «Казан» пройдет праздничная программа «Снова с Новым!» в честь старого Нового года. Выступят ансамбль «Веселые волгари», уличный театр и солисты Казанской городской филармонии.
- Единая лига ВТБ — казанский УНИКС сыграет против «Пармы».
- Чемпионат России по волейболу — «Зенит-Казань» против белорусского «Шахтера».
Кто родился: Николай Бекетов и Газинур Гафиатуллин
- 1827 — русский химик Николай Бекетов (скончался 13 декабря 1911 года). Учился в Казанском университете, который окончил со степенью кандидата естественных наук. Исследовал физическую химию.
- 1899 — советский кинорежиссер Лев Кулешов (скончался 29 марта 1970 года). Стоял у истоков советского киноискусства.
- 1913 — Герой Советского Союза (звание присвоено посмертно 3 июня 1944 года) Газинур Гафиатуллин (скончался 14 января 1944 года). В ходе Великой Отечественной войны во время боя закрыл своим телом амбразуру дзота противника, из которой работал пулемет. Это позволило другим бойцам рвануть вперед и занять деревни Сопки и Овсищи. Про жизнь и подвиг Гафиатуллина татарский писатель Абдурахман Абсалямов написал роман «Газинур».
- 1928 — татарская поэтесса и драматург Гульшат Зайнашева (скончалась 1 апреля 2005 года). Возглавляла редакцию художественной литературы Татарского книжного издательства, была директором клуба писателей Татарии имени Габдуллы Тукая и инспектором по кадрам Татгиза.
- 1936 — актер, народный артист ТАССР, заслуженный артист России Наиль Аюпов (скончался 18 июня 2008 года). Служил в Татарском государственном академическом театре имени Г. Камала.
- 1954 — гендиректор ООО «Тепличный комбинат «Майский» Ильшат Ганиев, депутат Государственного Совета Татарстана шестого созыва (скончался 23 ноября 2023 года).
- 1988 — солист труппы Театра оперы и балета им. Мусы Джалиля, заслуженный артист Татарстана Артур Исламов.
Кто скончался: Александр Попов и Сергей Уточкин
- 1906 — русский физик и электротехник, один из изобретателей радио Александр Попов (родился 16 марта 1859 года). Его имя носит технопарк в Иннополисе.
- 1916 — один из первых русских летчиков Сергей Уточкин (родился 12 июля 1876 года).
- 2005 — советский и российский артист эстрады, фокусник, народный артист СССР Арутюн Акопян (родился 25 апреля 1918 года). Отец известного артиста цирка и кино Амаяка Акопяна.
Праздники: День российских СМИ
- День российской печати. Является профессиональным праздником СМИ, работников периодической печати и журналистов. Учрежден в 1991 году Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР в связи с тем, что 13 января 1703 года в Москве увидел свет первый номер первой русской газеты «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и иных окрестных странах». Также 13 января в 1830 году вышел в свет первый номер «Литературной газеты».
События в истории: введены ученые степени доктора и кандидата наук, первый случай COVID-19 за пределами Китая
- 1681 — заключен Бахчисарайский договор между Османской империей (Турцией), Крымским ханством и Русским царством по результатам войны 1672—1681 годов. По нему Турция признала воссоединение Левобережной Украины и Киева с Россией, а запорожских казаков — ее подданными.
- 1810 — образован Государственный Совет, высший совещательный орган Российской империи. Прекратил свое существование в 1917 году. Затем Госсовет возрождался два раза — в 1991 (СССР) и 2000 (Россия) годах.
- 1858 — в обращение поступила первая российская почтовая марка.
- 1872 — Главная геофизическая обсерватория Петербурга (ныне — Главная геофизическая обсерватория) начала регулярный выпуск ежедневных бюллетеней погоды. Эту дату принято считать официальной датой начала работы службы погоды в России.
- 1874 — Александр II утвердил «Устав о воинской повинности» и специальный манифест о нем. Он действовал до января 1918 года.
- 1934 — в СССР введены ученые степени доктора и кандидата наук, ученые звания ассистентов, доцентов, профессоров. Они были восстановлены после упразднения в 1918 году.
- 1940 — завершился дрейф во льдах Арктики ледокола «Георгий Седов». Он начался 23 октября 1937 года у западного побережья острова Бельковского — здесь оказались затерты льдами три ледокольных парохода: «Садко», «Малыгин» и «Седов». Первые два удалось вывести, а у «Седова» оказалось повреждено рулевое управление, и он остался дрейфовать с командой из 15 человек во главе с Константином Сергеевичем Бадигиным. Ледокол прошел 6,1 тысячи километров и был освобожден. Все члены экипажа были удостоены звания Героя Советского Союза.
- 1945 — в рамках Великой Отечественной войны началась Восточно-Прусская наступательная операция Красной Армии.
- 1987 — вышло постановление Совмина СССР «О порядке создания на территории СССР и деятельности совместных предприятий с участием советских организаций и фирм капиталистических и развивающихся стран».
- 2016 — стоимость нефти Brent опустилась ниже $30 впервые с апреля 2004 года.
- 2018 — тогдашний заместитель премьер-министра РФ Дмитрий Рогозин и президент Татарстана Рустам Минниханов приняли участие в закладке нового патрульного корабля под названием «Николай Сипягин» на Зеленодольском заводе им. Горького. По некоторым данным, судно продолжают строить.
- 2019 — Американское общество кинооператоров (American Society of Cinematographers, ASC) в честь столетия своего создания выбрало лучший фильм XX века. Им стала кинокартина «Лоуренс Аравийский», снятая в 1962 году режиссером Фредди Янгом.
- 2020 — подтвердился первый случай COVID-19 за пределами Китая. Коронавирус обнаружили у местного жителя в Таиланде.
- 2021 — в США впервые за 70 лет вынесли смертный приговор женщине. Речь идет о Лизе Монтгомери — ее признали виновной в жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году.
- 2022 — в Москве началось празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.
- 2023 — Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства оправдал фигуристку, уроженку Казани Камилу Валиеву. Установлено что спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, но она не несла за это «никакой вины или небрежности».
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