Ганиев Ильшат Газимович
Общая информация
Генеральный директор ООО «Тепличный комбинат «Майский», депутат Государственного совета РТ пятого созыва
Родился 13 января 1954 года в д. Новые Шалты Бавлинского района Республики Татарстан.
Образование:
1976 год — Казанского сельскохозяйственного института (агрономический факультет )
Трудовая деятельность:
1976 — 1986 гг. — агроном по защите растений, старший агроном по защите растений, начальник цеха №3, заместитель главного агронома, главный агроном совхоза «Майский».
1986 — 1989 гг. — инструктор отдела сельского хозяйства и пищевой промышленности Татарского обкома КПСС.
С 1989 года — руководитель совхоза «Майский» (ООО «Тепличный комбинат «Майский»).
1995 — 1999 гг. — депутат Государственного совета РТ второго созыва.
1999 — 2004 гг. — депутат Государственного совета РТ третьего созыва.
2009 — 2014 гг. — депутат Государственного совета РТ четвертого созыва.
С октября 2014 года — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Зеленодольск
- Адрес: Зеленодольский район, с.Осиново, ул.Гагарина, 15
- Телефон: (843) 526-46-21
- Email: majskij@bancorp.ru
Дата последнего обновления: 10.05.2018