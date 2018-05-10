Список персон

Ганиев Ильшат Газимович

Гос. ведомства, Агробизнес
Ганиев Ильшат Газимович Фото: gossov.tatarstan.ru

Общая информация

Генеральный директор ООО «Тепличный комбинат «Майский», депутат Государственного совета РТ пятого созыва

Родился 13 января 1954 года в д. Новые Шалты Бавлинского района Республики Татарстан.

Образование:

1976 год — Казанского сельскохозяйственного института (агрономический факультет )

Трудовая деятельность:

1976 — 1986 гг. — агроном по защите растений, старший агроном по защите растений, начальник цеха №3, заместитель главного агронома, главный агроном совхоза «Майский».

1986 — 1989 гг. — инструктор отдела сельского хозяйства и пищевой промышленности Татарского обкома КПСС.

С 1989 года — руководитель совхоза «Майский» (ООО «Тепличный комбинат «Майский»).

1995 — 1999 гг. — депутат Государственного совета РТ второго созыва.

1999 — 2004 гг. — депутат Государственного совета РТ третьего созыва.

2009 — 2014 гг. — депутат Государственного совета РТ четвертого созыва.

С октября 2014 года — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Зеленодольск
  • Адрес: Зеленодольский район, с.Осиново, ул.Гагарина, 15
  • Телефон: (843) 526-46-21
  • Email: majskij@bancorp.ru

Дата последнего обновления: 10.05.2018

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