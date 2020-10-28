Артур Муллаянович Исламов
Общая информация
Родился 13 января 1988 года.
Образование
2003 г — поступил в Казанское музыкальное училище им. Аухадеева на факультет народных инструментов по специальности «баян».
2007 г. — поступил в Казанскую государственную консерваторию им. Жиганова на кафедру вокального искусства по специальности «академическое пение».
2016 г. —поступил в аспирантуру КГК им. Жиганова.
Трудовая деятельность
C 2010 г. — принят в труппу ТГАТОиБ им. Джалиля солистом.
2012–2014 гг. — солист академии молодых оперных певцов Мариинского театра.
2015 г. — участие в международном фестивале оперного искусства TURKSOY.
Награды и звания
Первый всероссийский музыкальный конкурс (Москва, 2010, диплом).
Третий международный конкурс камерных певцов и концертмейстеров им. Яхина (Казань, 2011, I премия).
Награжден премией народного артиста СССР Б.А. Покровского в номинации «За успешное постижение профессии актера» (2012).
Участие в I международном конкурсе Vissi Darte (Чехия, 2012, II премия).
Лауреат I степени международного конкурса им. Лисициана (Владикавказ, номинация «Камерное пение») (2013 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 28.10.2020