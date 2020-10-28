Артур Муллаянович Исламов

Общая информация

Родился 13 января 1988 года.

Образование

2003 г — поступил в Казанское музыкальное училище им. Аухадеева на факультет народных инструментов по специальности «баян».

2007 г. — поступил в Казанскую государственную консерваторию им. Жиганова на кафедру вокального искусства по специальности «академическое пение».

2016 г. —поступил в аспирантуру КГК им. Жиганова.

Трудовая деятельность

C 2010 г. — принят в труппу ТГАТОиБ им. Джалиля солистом.

2012–2014 гг. — солист академии молодых оперных певцов Мариинского театра.

2015 г. — участие в международном фестивале оперного искусства TURKSOY.

Награды и звания

Первый всероссийский музыкальный конкурс (Москва, 2010, диплом).

Третий международный конкурс камерных певцов и концертмейстеров им. Яхина (Казань, 2011, I премия).

Награжден премией народного артиста СССР Б.А. Покровского в номинации «За успешное постижение профессии актера» (2012).

Участие в I международном конкурсе Vissi Darte (Чехия, 2012, II премия).

Лауреат I степени международного конкурса им. Лисициана (Владикавказ, номинация «Камерное пение») (2013 г.).





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