В США впервые за 70 лет вынесли смертный приговор женщине

Впервые за 70 лет в США власти привели в исполнение смертельный приговор Лизе Монтгомери — ее признали виновной в жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету New York Times.



Планировалось, что приговор будет исполнен 8 декабря в штате Индиана, затем казнь отложили до 12 января. 11 января суд Индианы отсрочил приведение приговора из-за проблем с психическим состоянием женщины, однако верховный суд США отклонил решение 12 января. Таким образом, смертельный приговор был исполнен.



Маргарита Головатенко