Американские кинооператоры назвали картину «Лоуренс Аравийский» лучшим фильмом XX века

Американское общество кинооператоров (American Society of Cinematographers, ASC) в честь столетия своего создания выбрало лучший фильм XX века. Им стала кинокартина «Лоуренс Аравийский», снятая в 1962 году режиссером Фредди Янгом.

Съемки фильма проходили в Иордании, где стояла невыносимая жара, а ближайший источник воды находился в 240 километрах. Фильм получил семь «Оскаров», четыре «Золотых глобуса» и множество других наград.



В первую пятерку рейтинга также вошли «Бегущий по лезвию» 1962 года, «Апокалипсис сегодня» 1979 года, «Гражданин Кейн» 1941 года, «Крестный отец» 1972 года.

Из российских фильмов в список вошла картина советского режиссера Михаила Калатозова и оператора Сергея Урусевского «Я — Куба» 1964 года, которая заняла 39-е место.



Напомним, что лучшим фильмом 2018 года, по мнению американских кинокритиков, стал «Наездник» китайского режиссера Хлои Чжао.