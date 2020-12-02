Галяутдинов Фарид Шарифович
Общая информация
Родился 4 июля 1971 года в деревне Татарский Толкиш Чистопольского района ТАССР.
Образование
1997 г. — окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело».
Трудовая деятельность
1997-1998 гг. — врач-интерн, больница скорой медицинской помощи Казани.
1998-2000 гг. — ординатор, Казанская государственная медицинская академия.
2000-2003 гг. — аспирант, Казанская государственная медицинская академия.
2002-2006 гг. — врач-хирург неотложной помощи хирургического отделения, больница скорой медицинской помощи Казани.
2006-2014 гг. — заместитель генерального директора, межрегиональный клинико-диагностический центр.
2014-2018 гг. — заместитель главного врача по медицинской части «Городская клиническая больница» №7.
С 2018 г. — главный врач ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г.Казани.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420043, ул. Чехова, д. 3
- Телефон: (843) 236-89-54
- Email: ssmp.kzn@tatar.ru
- Сайт: https://zdrav.tatar.ru/ssmp/about
Дата последнего обновления: 02.12.2020