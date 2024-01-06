День в истории 6 января: 70 лет Белгородской области, умер Рудольф Нуриев, Рождественский сочельник
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 6 января 2024 года
6 января православные отмечают Рождественский сочельник. Год назад Рустам Минниханов подписал закон о переименовании должности президента Татарстана в раиса, три года назад сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия, 70 лет назад в составе РСФСР образованы Белгородская и Липецкая области. Главные прошедшие события дня — в традиционном обзоре «Реального времени».
Кто родился: Илдар Мингазов, Владислав Абрамов
- 1412 — национальная французская героиня Жанна д’Арк. В 1920 году Католическая церковь объявила Жанну святой.
- 1911 — советская актриса, народная артистка СССР Мария Миронова.
- 1938 — итальянский певец Адриано Челентано.
- 1962 — директор филиала АО «Татспиртпром» «Мамадышский спиртзавод» Рамиль Фаттахов.
- 1965 — начальник ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов.
- 1977 — региональный управляющий АО «Альфа-Банк» в Татарстане Владислав Абрамов.
Кто скончался: Теодор Рузвельт, Рудольф Нуриев
- 1852 — французский педагог, автор азбуки для слепых Луи Брайль.
- 1884 — австрийский биолог, основоположник генетики Грегор Мендель.
- 1919 — 26-й президент США в 1901—1909 годах, лауреат Нобелевской премии мира «за роль в заключении Портсмутского мирного договора между Россией и Японией» Теодор Рузвельт.
- 1945 — русский естествоиспытатель Владимир Вернадский. Его имя носит Национальная экологическая премия.
- 1949 — американский кинорежиссер Виктор Флеминг. Одной из самых значимых его работ является фильм «Унесенные ветром» (1939), который стал самым кассовым фильмом своего времени.
- 1993 — артист балета, танцовщик и балетмейстер Рудольф Нуриев. В Казани в честь него поставили памятник. Также на сцене Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля ежегодно в конце весны проводится Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева, названный так с личного согласия танцовщика, посетившего Казань в 1992 году.
- 2017 — прозаик, переводчик, журналист, заслуженный работник культуры РТ и РФ, лауреат Госпремии РТ им. Г.Тукая Марсель Зарипов.
- 2020 — директор ГБУ «Хозяйственное управление при Кабинете министров РТ» Марсель Багавеев.
Праздники: Рождественский сочельник
- Рождественский сочельник, канун Рождества. Также это заключительный день Рождественского поста. Традиционно в этот день в пищу можно было принимать лишь так называемое сочиво — размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами.
События в истории: открытие подобной Земле планеты, захват Капитолия
- 563 — заново освящен собор Святой Софии в Константинополе, пострадавший после землетрясения 557 года.
- 1813 — Александр I подписал манифест об окончании Отечественной войны против Наполеона.
- 1834 — гимн «Боже, царя храни!» принят в качестве гимна Российской империи.
- 1871 — в Казани вышел в свет первый номер ежегодного татарского календаря Каюма Насыри. Именно он впервые ввел термин «календарь» в татарский язык. Они выходили ежегодно до 1898 года (кроме 1886, 1887 и 1895 годов) — 24 раза.
- 1884 — немецкий изобретатель Пауль Нипков подал патент на изобретение электрического телескопа, ставшего основой для механического телевидения.
- 1912 — Нью-Мексико стал 47-м по счету штатом США.
- 1943 — Во время Великой Отечественной войны в СССР ввели знаки различия — погоны — для личного состава Советской Армии.
- 1954 — в составе РСФСР образованы Белгородская и Липецкая области.
- 1992 — самопровозглашенная Нагорно-Карабахская Республика объявила независимость.
- 2015 — открытие экзопланеты с самым высоким Индексом подобия Земле. Она называется Kepler-438 b.
- 2016 — КНДР официально сообщила об успешно проведенных испытаниях водородной бомбы. МИД России назвал проведение испытаний водородной бомбы в КНДР обострением положения на Корейском полуострове.
- 2017 — Конгресс США официально подтвердил победу Дональда Трампа на президентских выборах.
- 2021 — в Вашингтоне сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия, а затем в зал Сената. Между демонстрантами и полицией произошли столкновения.
- 2022 — Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с протестами направила в Казахстан коллективные миротворческие силы.
- 2023 — Рустам Минниханов подписал закон о переименовании должности президента Татарстана. Она стала называться «Глава — Раис Республики Татарстан».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым