Банк ЗЕНИТ вернет 3 000 бонусов за покупки по новой кредитной карте
1 бонус равен 1 рублю. Начислим 3000 после выполнения условий акции
Оформить кредитную карту и сразу получить дополнительную выгоду — легко в Банке ЗЕНИТ. Банк запустил акцию: 3 000 бонусов за покупки на простых условиях.
Чтобы принять участие:
- оформите бесплатную кредитную карту Банка ЗЕНИТ до 31 октября 2026 года;
- совершайте покупки на сумму от 1 000 первые три месяца после получения;
- получите 3 000 бонусов. 1 бонус = 1 рубль.
Бесплатная кредитка Банка ЗЕНИТ позволяет пользоваться средствами до 4 месяцев без %, а также возвращает кешбэк до 7% в популярных категориях. Оформить карту можно на сайте, в ЗЕНИТ Онлайн или любом удобном офисе. Подробнее о продукте на сайте банка.
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