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Банк ЗЕНИТ вернет 3 000 бонусов за покупки по новой кредитной карте

11:50, 05.10.2026

1 бонус равен 1 рублю. Начислим 3000 после выполнения условий акции

Банк ЗЕНИТ вернет 3 000 бонусов за покупки по новой кредитной карте
Фото: предоставлено ПАО Банк ЗЕНИТ

Оформить кредитную карту и сразу получить дополнительную выгоду — легко в Банке ЗЕНИТ. Банк запустил акцию: 3 000 бонусов за покупки на простых условиях.

Чтобы принять участие:

  • оформите бесплатную кредитную карту Банка ЗЕНИТ до 31 октября 2026 года;
  • совершайте покупки на сумму от 1 000 первые три месяца после получения;
  • получите 3 000 бонусов. 1 бонус = 1 рубль.

Бесплатная кредитка Банка ЗЕНИТ позволяет пользоваться средствами до 4 месяцев без %, а также возвращает кешбэк до 7% в популярных категориях. Оформить карту можно на сайте, в ЗЕНИТ Онлайн или любом удобном офисе. Подробнее о продукте на сайте банка.

Реклама. ПАО Банк ЗЕНИТ

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