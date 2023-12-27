День в истории 27 декабря: третий заход Билла в «Ак Барс», День спасателя, заседание Госсовета РФ
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 27 декабря 2023 года
27 декабря президент России Владимир Путин проведет заседание Государственного Совета РФ «О повышении роли и престижа педагога и наставника». В мире отмечают Международный день противоэпидемической готовности, в России — День спасателя. Год назад главным тренером «Ак Барса» в третий раз назначен Зинэтула Билялетдинов, пять лет назад Центробанк аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров в России. 10 лет назад британка Мария Лейерстам первой в истории достигла Южного полюса на велосипеде. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка дня
- Президент России Владимир Путин проведет заседание Государственного Совета РФ «О повышении роли и престижа педагога и наставника».
- Пресс-конференция председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина об итогах работы парламента в 2023 году.
- Церемония открытия новой автоматизированной газораспределительной станции «Юбилейная» в Лаишевском районе Татарстана с участием премьер-министра республики Алексея Песошина.
- Открытие елки на казанском бульваре «Белые цветы». Начало в 19.00.
- Открытие новогоднего елочного городка на Казанском ипподроме.
Кто родился: основатель Третьяковской галереи и разработчик языка эсперанто
- 1571 — первооткрыватель законов движения планет Иоганн Келлер.
- 1761 — российский полководец, герой Отечественной войны 1812 года Михаил Барклай-де-Толли.
- 1832 — основатель Третьяковской галереи Павел Третьяков.
- 1848 — основатель одной из крупнейших в мире компаний по производству шин Pirelli Джованни Баттиста Пирелли.
- 1859 — создатель языка эсперанто Людвик Заменгоф. До 2015 года в честь эсперанто называлась одна из центральных улиц в Казани.
- 1987 — руководитель исполкома Зеленодольского района Татарстана Зульфат Хабибуллин.
- 1994 — председатель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслюмова.
- 1994 — бывший директор НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан», управляющий директор бизнес-блока госкорпорации «ВЭБ.РФ» Тимур Темиргалиев.
Кто скончался: изобретатель волейбола и создатель советской нефтехимии
- 1789 — русский промышленник Никита Демидов.
- 1942 — изобретатель волейбола Уильям Джордж Морган.
- 1962 — создатель советской нефтехимии Александр Топчиев.
- 2009 — советский и российский композитор, народный артист России Исаак Шварц.
- 2016 — актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в киноэпопее «Звездные воины».
- 2017 — советский и российский правовед, заслуженный юрист РСФСР уроженец ТАССР Хасан Ахметшин.
Праздники: Международный день противоэпидемической готовности и День спасателя
- Международный день противоэпидемической готовности. Учрежден на 36-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, проходившем 7 декабря 2020 года в связи с пандемией COVID-19.
- День спасателя России. Установлен Указом Президента России №1306 от 26 декабря 1995 года. Дата связана с тем, что 27 декабря 1990 года образовали Российский корпус спасателей. Сейчас это Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
События в истории: Татарстан стал пилотным регионом для внедрения цифрового паспорта, Зинэтула Билялетдинов третий раз возглавил «Ак Барс»
- 537 — торжественно освящен Собор Святой Софии в Константинополе. В 1453 году после захвата Константинополя османами собор был обращен в мечеть, а в 1935 году он приобрел статус музея. В 2020 году снова стал мечетью и теперь называется Большая мечеть Айя-София.
- 1702 — вышел указ Петра I, который позволил печатать газеты.
- 1929 — в СССР провозгласили политику «сплошной коллективизации» сельского хозяйства.
- 1932 — в Советском Союзе ввели единую паспортную систему.
- 1938 — учреждено звание Героя Социалистического Труда.
- 1945 — основаны Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ).
- 2001 — тогдашний мэр Казани Камиль Исхаков своим постановлением вернул остатки комплекса Кизического монастыря Казанской епархии.
- 2008 — началась антитеррористическая военная операция израильской армии «Литой свинец» против ХАМАС в секторе Газа.
- 2013 — британка Мария Лейерстам первой в истории достигла Южного полюса на велосипеде.
- 2015 — власти Китая отменили правило «одна семья — один ребенок».
- 2018 — Центробанк аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров — компаний «Форекс Клуб», «Фикс Трейд», «Трастфорекс», «Альпари Форекс» и «Телетрейд Групп». Сообщается, что причиной стали неоднократные нарушения.
- 2019 — в Казахстане рухнул самолет авиакомпании Bek Air почти сразу после взлета. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Сообщалось, что после взлета самолет начал терять высоту, пробил бетонное ограждение и протаранил двухэтажное здание. В результате катастрофы погибли 12 человек, 49 пострадали.
- 2021 — Казань зарегистрировали в Организации Объединенных Наций как центр устойчивости к бедствиям в качестве участницы Сендайской рамочной программы, осуществляемой в рамках Международной стратегии ООН по уменьшению опасности бедствий. Столица Татарстана стала единственным городом в России, получившим этот статус.
- 2021 — в качестве трех пилотных регионов для внедрения цифрового паспорта правительство выбрало Московскую область, Москву и Татарстан.
- 2022 — президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть — прекращаются ее поставки государствам, которые присоединились к ценовому эмбарго.
- 2022 — главным тренером «Ак Барса» в третий раз назначен Зинэтула Билялетдинов.
- 2022 — Ассамблее народов Татарстана присвоен консультативный статус при Экономическом и социальном совете ООН.
- 2022 — в Казани приступили к проектированию второй ветки метро от станции «Дубравная» к Деревне Универсиады, РКБ и соципотечному микрорайону М-14.
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