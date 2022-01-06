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ОДКБ направила миротворцев в Казахстан

10:49, 06.01.2022 2
ОДКБ направила миротворцев в Казахстан
Фото: ru.wikipedia.org

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила в Казахстан коллективные миротворческие силы, сообщает RT.

В состав сил со стороны России вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск. Основные задачи миротворческих сил — охрана важных государственных и военных объектов и содействие силам правопорядка Казахстана.

Сейчас самолеты военно-транспортной авиации ВКС России перебрасывают на территорию Казахстана российскую часть миротворческого контингента. Передовые подразделения уже приступили к выполнению задач.

ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан накануне. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с массовыми протестами попросил лидеров ОДКБ оказать содействие Казахстану в преодолении «террористической угрозы». В ОДКБ, помимо Казахстана, входят Россия, Армения, Беларусь, Киргизия и Таджикистан.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоВласть

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:33
    Куда опять полезли? Назарбаевцы обделались а ОДКБ должны им задницы подтирать и штанишки менять? Пусть казахи сами свои внутриполитические вопросы.
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    Анонимно 12:10
    Это борьба с терроризмом, но тебе этого не понять.
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