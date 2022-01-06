ОДКБ направила миротворцев в Казахстан
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила в Казахстан коллективные миротворческие силы, сообщает RT.
В состав сил со стороны России вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск. Основные задачи миротворческих сил — охрана важных государственных и военных объектов и содействие силам правопорядка Казахстана.
Сейчас самолеты военно-транспортной авиации ВКС России перебрасывают на территорию Казахстана российскую часть миротворческого контингента. Передовые подразделения уже приступили к выполнению задач.
ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан накануне. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с массовыми протестами попросил лидеров ОДКБ оказать содействие Казахстану в преодолении «террористической угрозы». В ОДКБ, помимо Казахстана, входят Россия, Армения, Беларусь, Киргизия и Таджикистан.
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