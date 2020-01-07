Новости общества

10:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ушел из жизни руководитель хозуправления при Кабмине Татарстана Марсель Багавеев

10:16, 07.01.2020 2
Ушел из жизни руководитель хозуправления при Кабмине Татарстана Марсель Багавеев
Фото: realnoevremya.ru

Вчера, 6 января, ушел из жизни директор ГБУ «Хозяйственное управление при Кабинете министров РТ» Марсель Багавеев. Он умер на 62-м году жизни.

Церемония прощания проходит сегодня, 7 января, в поселке Салмачи, передает «Татар-информ».

Справка

Марсель Харисович Багавеев родился 3 января 1959 года в селе Биктово Агрызского района ТАССР. В 1982-м окончил КХТИ по специальности «инженер-технолог», в 2001-м — КГТУ имени Туполева по специальности «экономист-менеджер».

С 2005 года Марсель Багавеев возглавлял государственное бюджетное учреждение «Хозяйственное управление при Кабинете министров Республики Татарстан».

Награжден почетными грамотами главы администрации Казани в 1994, 1995 и 1998 годах, почетной грамотой Республики Татарстан «За большой вклад в выполнение программы ликвидации ветхого жилья» в 1998 году.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10:28
    Соболезнования родным и близким.
    Ответить
  • Анонимно 10:40
    Соболезную Лиане Марселевне!! очень хороший был человек Марсель Харисович!!!!!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров