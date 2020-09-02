Список персон

Фаттахов Рамиль Шарипович

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Родился 6 января 1962 года.

Трудовая деятельность

До 2012 г. — директор филиала АО «Татспиртпром» «Сармановский ликероводочный завод».
2012-2018 гг. — директор филиала АО «Татспиртпром» «Нижнекамский ликероводочный завод».
С февраля 2018 г. —директор филиала АО «Татспиртпром» Мамадышский спиртзавод.

Награды

Заслуженный работник пищевой промышленности РТ.

Награжден медалью Республики Татарстан «За доблестный труд».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Мамадыш
  • Адрес: ул. Давыдова, 97 б
  • Телефон: (85563) 3-44-80
  • Сайт: www.tatspirtprom.ru

Дата последнего обновления: 02.09.2020


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