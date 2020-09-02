Фаттахов Рамиль Шарипович
Общая информация
Родился 6 января 1962 года.
Трудовая деятельность
До 2012 г. — директор филиала АО «Татспиртпром» «Сармановский ликероводочный завод».
2012-2018 гг. — директор филиала АО «Татспиртпром» «Нижнекамский ликероводочный завод».
С февраля 2018 г. —директор филиала АО «Татспиртпром» Мамадышский спиртзавод.
Награды
Заслуженный работник пищевой промышленности РТ.
Награжден медалью Республики Татарстан «За доблестный труд».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Мамадыш
- Адрес: ул. Давыдова, 97 б
- Телефон: (85563) 3-44-80
- Сайт: www.tatspirtprom.ru
Дата последнего обновления: 02.09.2020