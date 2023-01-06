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Рустам Минниханов подписал закон о переименовании должности президента Татарстана

14:12, 06.01.2023 4
Рустам Минниханов подписал закон о переименовании должности президента Татарстана
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о внесении поправок в Конституцию РТ. Документ опубликован на сайте главы республики.

Согласно закону, новое наименование должности руководителя Татарстана будет называться «Глава — Раис Республики Татарстан». Но изменения начнутся только с 2025 года, когда закончится срок полномочий Рустама Минниханова. До этого времени он будет называться президентом.

Закон вступил в силу с 1 января 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, депутаты Государственного совета Татарстана одобрили новое наименование должности высшего должностного лица региона — «Глава — Раис Республики Татарстан».

В свою очередь, Минниханов заявил, что «конструкция, которую сегодня озвучили, позволяет двигаться вперед». При этом он считает, что она не идеальна.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 14:23
    Все по закону - Глава - Раис-эфенди РТ Минниханов - Спецпредставитель Президента РФ в Исламском мире.
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  • Анонимно 15:41
    застаиваться нельзя,пора на штурм вершин.
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  • Анонимно 18:54
    Раис в переводе на русский язык - председатель. Соглашусь с Миннихановым - не идеальный вариант. По-моему, лучше - Хан.
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  • Анонимно 19:16
    У нас есть дядя по имени Раис
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