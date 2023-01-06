Рустам Минниханов подписал закон о переименовании должности президента Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о внесении поправок в Конституцию РТ. Документ опубликован на сайте главы республики.

Согласно закону, новое наименование должности руководителя Татарстана будет называться «Глава — Раис Республики Татарстан». Но изменения начнутся только с 2025 года, когда закончится срок полномочий Рустама Минниханова. До этого времени он будет называться президентом.

Закон вступил в силу с 1 января 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, депутаты Государственного совета Татарстана одобрили новое наименование должности высшего должностного лица региона — «Глава — Раис Республики Татарстан».



В свою очередь, Минниханов заявил, что «конструкция, которую сегодня озвучили, позволяет двигаться вперед». При этом он считает, что она не идеальна.

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Айрат Назипов