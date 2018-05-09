Список персон

Абрамов Владислав Евгеньевич

Финансы, Банки
Абрамов Владислав Евгеньевич Фото: Роман Хасаев

Общая информация

Родился 16 января 1977 года в Казани.

Образование:

2000 год — Казанский государственный технологический университет (специальность «химическая технология высокомолекулярных соединений»)

2005 год — Казанский государственный финансово-экономический институт (специальность «финансы и кредит»)

2009 год — Институт экономики и финансов «Синергия» (степень MBA).

Трудовая деятельность:

2001 — 2002 — специалист коммерческого отдела ОАО «Национальная холдинговая компания РТ».

2002 — 2009 — экономист отдела инвестиций и мониторинга предприятий, экономист первой категории отдела кредитования сельского хозяйства, начальник отдела АПК, начальник управления кредитования юридических лиц, директор департамента по работе с корпоративными клиентами ОАО «АИКБ «Татфондбанк».

2009 — 2012 — директор по развитию корпоративного бизнеса в Татарстане ОАО «Альфа-Банк», филиал «Казанский».

11.08.2012 и по настоящее время — управляющий операционным офисом «Казанский» ОАО «Альфа-Банк».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Декабристов,129
  • Телефон: 8 (800) 200-00-00
  • Email: mail@alfabank.ru
  • Сайт: www.alfabank.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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