Абрамов Владислав Евгеньевич
Общая информация
Родился 16 января 1977 года в Казани.
Образование:
2000 год — Казанский государственный технологический университет (специальность «химическая технология высокомолекулярных соединений»)
2005 год — Казанский государственный финансово-экономический институт (специальность «финансы и кредит»)
2009 год — Институт экономики и финансов «Синергия» (степень MBA).
Трудовая деятельность:
2001 — 2002 — специалист коммерческого отдела ОАО «Национальная холдинговая компания РТ».
2002 — 2009 — экономист отдела инвестиций и мониторинга предприятий, экономист первой категории отдела кредитования сельского хозяйства, начальник отдела АПК, начальник управления кредитования юридических лиц, директор департамента по работе с корпоративными клиентами ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
2009 — 2012 — директор по развитию корпоративного бизнеса в Татарстане ОАО «Альфа-Банк», филиал «Казанский».
11.08.2012 и по настоящее время — управляющий операционным офисом «Казанский» ОАО «Альфа-Банк».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Декабристов,129
- Телефон: 8 (800) 200-00-00
- Email: mail@alfabank.ru
- Сайт: www.alfabank.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018