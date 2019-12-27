Стали известны подробности крушения самолета в Казахстане

Рухнувший около Алма-Аты самолет пропал с радара через минуту после взлета.

«Регистрация рейса началась в 5.35, окончилась в 6.35, посадка закончилась в 7.03, взлет — в 7.21. Воздушное судно пропало с радара в 7.22, тревога была объявлена в 7.25. На пульт 103 вызов поступил в 7.43», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе аэропорта.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники аэропорта: служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения, служба авиационной безопасности и медицинская служба. Сразу же была начата эвакуация пассажиров.

Напомним, сегодня в Казахстане самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение после вылета из аэропорта Алма-Аты. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Сообщается, что после взлета самолет начал терять высоту, пробил бетонное ограждение и протаранил двухэтажное здание. По последним данным, в результате катастрофы погибли 12 человек, 49 госпитализированы.

Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр заявил, что в качестве предварительных причин авиакатастрофы близ Алма-Аты рассматриваются ошибка пилотов и техническая неисправность.