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Казань стала первым городом в России, который ООН зарегистрировал как центр устойчивости к бедствиям

22:37, 27.12.2021
Казань стала первым городом в России, который ООН зарегистрировал как центр устойчивости к бедствиям
Фото: Максим Платонов (архив)

Казань зарегистрировали в ООН как центр устойчивости к бедствиям в качестве участницы Сендайской рамочной программы, осуществляемой в рамках Международной стратегии ООН по уменьшению опасности бедствий. Столица Татарстана стала единственным городом в России, получившим этот статус.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

К центрам устойчивости относятся города, у которых есть политическое и техническое обязательство принимать меры по устранению рисков стихийных бедствий и изменения климата. У города должны быть стратегия и план по снижению риска бедствий в соответствии с Сендайской рамочной программой по снижению риска бедствий на 2015—2030 годы, сообщается на сайте мэрии Казани.

В сентябре прошлого года столицу Татарстана включили в список обучающихся городов ЮНЕСКО (ГСОГ).

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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