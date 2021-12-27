Казань стала первым городом в России, который ООН зарегистрировал как центр устойчивости к бедствиям

Фото: Максим Платонов (архив)

Казань зарегистрировали в ООН как центр устойчивости к бедствиям в качестве участницы Сендайской рамочной программы, осуществляемой в рамках Международной стратегии ООН по уменьшению опасности бедствий. Столица Татарстана стала единственным городом в России, получившим этот статус.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

К центрам устойчивости относятся города, у которых есть политическое и техническое обязательство принимать меры по устранению рисков стихийных бедствий и изменения климата. У города должны быть стратегия и план по снижению риска бедствий в соответствии с Сендайской рамочной программой по снижению риска бедствий на 2015—2030 годы, сообщается на сайте мэрии Казани.



В сентябре прошлого года столицу Татарстана включили в список обучающихся городов ЮНЕСКО (ГСОГ).



Татьяна Леухина