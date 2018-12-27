Центробанк аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров

Центробанк аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров — компаний «Форекс Клуб», «Фикс Трейд», «Трастфорекс», «Альпари Форекс» и «Телетрейд Групп».

Основанием для лишения лицензий стали неоднократные нарушения в течение года, а именно неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний ЦБ, нарушение порядка ведения внутреннего учета, нарушение требований к соотношению размера обеспечения, предоставленного физическими лицами обществу и т. д.

Все дилеры обязаны прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, в срок до 27 января 2019 года, сообщается на сайте ЦБ.

Напомним, что в мае регулятор одобрил первый базовый стандарт на финансовом рынке РФ. Он устанавливает единые правила совершения операций на финансовом рынке, обязательные для форекс-дилеров.

С января 2016 года зарегистрированные в России форекс-брокеры не могут работать без соответствующей лицензии от ЦБ.